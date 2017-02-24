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12:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

Дорожники пожаловались в УФАС на краевое управление автодорог

Спор между заказчиками и исполнителями работ рассмотрят 27 февраля.

Две жалобы на аукцион по реконструкции дороги «Кунгур — Соликамск», организованный Управлением автомобильных дорог и транспорта Пермского края, поступили в Пермское УФАС, сообщает ведомство на своём сайте.

Компания «Тендер плюс» посчитала, что заказчик использовал при описании материалов несуществующий ГОСТ. А фирма «Химспецстрой» предположила, что заказчик неверно рассчитал максимальную цену контракта. Пермские антимонопольщики рассмотрят претензии строителей к организаторам тендера 27 февраля.

Напомним, 1 этап электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Кунгур — Соликамск» объявили 29 декабря 2016 г.

Максимальная цена контракта составила 988 534 400 руб. Номер закупки на сайте www.zakupki.gov.ru — 0156200009916000732.

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