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11:35 (мск), источник: РБК - Украина

НБУ принял решение о ликвидации Platinum Bank

Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии и ликвидации Platinum Bank. Соответствующее решение регулятора опубликовано на сайте Нацбанка.

Источник: Reuters

Сообщается, что Нацбанк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества «Платинум Банк».

Напомним, Platinum Bank был признан неплатежеспособным 10 января 2017 года. Как информировал НБУ, 97% вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную ФГВФЛ сумму в 200 тыс. гривен.

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