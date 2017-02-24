НБУ принял решение о ликвидации Platinum Bank

Сообщается, что Нацбанк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества «Платинум Банк».

Напомним, Platinum Bank был признан неплатежеспособным 10 января 2017 года. Как информировал НБУ, 97% вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную ФГВФЛ сумму в 200 тыс. гривен.