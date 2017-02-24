У Гонтаревой назвали три системно важных банка

Как напомнил регулятор на своем сайте, системно важными считаются банки, банкротство или ненадлежащая работа которых может спровоцировать системные риски для финансовой системы.

Правление Национального банка Украины определило системно важными банками на 2017 год национализированный «ПриватБанк», государственные «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк», как и годом ранее.

В этой связи Нацбанк применяет к таким банкам в рамках общепринятой мировой практики повышенные нормативы ликвидности и капитала, а также особый режим надзора.

Как сообщал УНИАН, государство через Министерство финансов владеет четырьмя крупнейшими по активам банками: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «Укргазбанк».

Согласно утвержденной правительством в 2015 году стратегии реформирования государственного банковского сектора, приватизация «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» ожидается в середине 2018 года, когда правительство планирует продать 20% акций этих банков. Из капитала «Укргазбанка» государство в рамках стратегии намерено частично или полностью выйти до конца 2017 года.

Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 млрд грн.

В феврале текущего года Кабмин решил докапитализировать «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» на 3,5 млрд грн и 3 млрд грн, соответственно.