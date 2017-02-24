Суд подтвердил решение НБУ об отзыве лицензии банка «Софийский»

Донецкий апелляционный административный суд подтвердил решение Национального банка о признании ОАО «Банк Софийский» неплатежеспособным и отзыве его банковской лицензии. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сообщается, что 8 декабря 2016 Донецкий окружной админсуд частично удовлетворил иск ООО «Боярбудинвест» о признании противоправными и отмене решений НБУ а также Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по выводу ОАО «Банк Софийский» с рынка.

Нацбанк и ФГВФЛ обратились с жалобами в апелляционную инстанцию. 23 февраля 2017 Донецкий апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции и оставил иск ООО «Боярбудинвест» без рассмотрения.

В НБУ напоминают, что «Банк Софийский» входит в перечень банков, в отношении которых суды различных инстанций приняли решение об отмене постановления НБУ об отнесении их к категории неплатежеспособных и/или отзыве банковской лицензии и ликвидации. В списке оказались такие банки: «Союз», «Премиум», «Капитал», Укринбанк ", Киевская Русь, «Восточно-промышленный банк», «Грин банк», «Банк Велес», «Радикал банк». Все они в разный период были выведены с рынка.

Национальный банк Украины усматривает системные риски для финансовой стабильности страны в случае возобновления деятельности таких банков.