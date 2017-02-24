АТФБанк оштрафовали за нарушение на рынке ценных бумаг

Финансовый регулятор привлек АТФБанк к ответственности по статье 263 КоАП РК «Нарушение обязанности по раскрытию информации на рынке ценных бумаг», передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт KASE.

Сообщается, что постановление о наложении взыскания по делу об административном правонарушении было составлено 20 февраля 2017 года.

Отметим, по статье «Нарушение обязанности по раскрытию информации на рынке ценных бумаг» привлекают за неоднократное (два и более раза в течение шести последовательных календарных месяцев) невыполнение субъектами рынка ценных бумаг обязанности по раскрытию информации в порядке и на условиях, определяемых законодательством РК, и (или) внутренними правилами фондовой биржи, а равно неоднократное (два и более раза в течение шести последовательных календарных месяцев) предоставление неполной или недостоверной информации о своей деятельности. Нарушение по этой статье влечет за собой наложение штрафа в размере 100 МРП (226 900 тенге) на юридических лиц.