Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
Янукович заявил о «неудобствах» жизни в России
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10«День без иммигрантов»
13:11 (мск), источник: Интерфакс

На юге Москвы построят еще одну автоэстакаду через железную дорогу

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Строительство автомобильной эстакады через Павелецкое направление железной дороги, на юге города, начнется в ближайшие месяцы, сообщил «Интерфаксу» заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в пятницу.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«На южной рокаде мы развернули активные работы. У нас готова проектная документация по новой автомобильной эстакаде протяженностью 57 метров через Павелецкое направление железной дороги на участке магистрали от Балаклавского до Пролетарского проспекта», — сказал он.

Хуснуллин отметил, что по этому проекту уже получено положительное заключение Глагосэкспертизы, так что строительство планируется начать в ближайшее время.

Он напомнил, что Южная рокада свяжет западные, южные и юго-восточные районы столицы. Скоростная магистраль станет дублером МКАД и ТТК. Она пройдет от МКАД через Рублевское шоссе, Балаклавский проспект, Варшавское шоссе и Кантемировскую улицу (в районе Пролетарского проспекта) к Каширскому шоссе и далее до улицы Борисовские Пруды.

Ранее руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев сообщал, что до конца года планируется завершить строительство и открыть движение по пяти путепроводам через железнодорожные пути в Москве. «В 2017 году будут сданы три путепровода на Киевском направлении железной дороги в районе Переделкино, Кокошкино, Крекшино, путепровод между Вторым и Южнопортовым проездом и Южнопортовой улицей и Богородский путепровод на Московском центральном кольце», — сказал он.

Бочкарев напомнил, что с 2014 года в Москве построено семь автодорожных путепроводов.

Комментарии
1
Александр
Молодец Собянин А куда же столько денег девали при Лужкове??? Ведь воровал вместе с женой??? и не мало
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
Активисты в США обвинили Обаму и Сороса в перевороте на Украине
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
В Минске заявили о принятых решениях по российскому газу
Утечка аммиака произошла на американском сегменте МКС
Глава МВФ не увидела необходимости списывать долги Греции
От взрыва в пригороде сирийского Эль-Баба погиб 41 человек
Сеул призвал внести КНДР в список террористических государств
Спорт
В пятницу состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы Своих соперников узнают российские клубы «Ростов» и «Краснодар», которые могут встретиться между собой
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь