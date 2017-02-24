В Сочи снесут семиэтажный самострой

Земельный участок в переулке Белорусском площадью 345 квадратных метров был предоставлен в пользование на условиях аренды И. Исамагамедову.

Сейчас без разрешения на строительство и в нарушение правил землепользования здесь возводится семиэтажный дом. Сейчас объект арестован.

Эта территория не предусмотрена для плотной высотной застройки, здесь нет необходимой инфраструктуры. В таких домах проблемы с коммуникациями будут вынуждены решать собственники помещений за свой счет, городские ресурсоснабжающие организации не обязаны подключать объекты к инженерным сетям. Не предусмотрена здесь и территория под парковку.

В настоящее время объект, в котором недобросовестные риелторы активно продают квартиры, арестован, сообщает пресс-служба администрации города.

Краевой суд принял решение о сносе незаконного строения за счет собственника.