В Сочи снесут семиэтажный самострой
Краснодарский краевой суд вынес решение о сносе самовольной постройки в Адлерском районе.
Краснодарский краевой суд вынес решение о сносе самовольной постройки в Адлерском районе.
Земельный участок в переулке Белорусском площадью 345 квадратных метров был предоставлен в пользование на условиях аренды И. Исамагамедову.
Сейчас без разрешения на строительство и в нарушение правил землепользования здесь возводится семиэтажный дом. Сейчас объект арестован.
Эта территория не предусмотрена для плотной высотной застройки, здесь нет необходимой инфраструктуры. В таких домах проблемы с коммуникациями будут вынуждены решать собственники помещений за свой счет, городские ресурсоснабжающие организации не обязаны подключать объекты к инженерным сетям. Не предусмотрена здесь и территория под парковку.
В настоящее время объект, в котором недобросовестные риелторы активно продают квартиры, арестован, сообщает
Краевой суд принял решение о сносе незаконного строения за счет собственника.