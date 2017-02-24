Кучеренко: тариф на тепло для киевлян завышен в два раза минимум

Анна Лаба, РИА Новости Украина.

Киевляне все еще прибывают в шоке от январских счетов за отопление, а на подходе новые платежки уже за февраль. Когда жителям столицы пришли платежки с огромными суммами, компания «Киеэнерго» получала сотни обращений в день с просьбой проверить, нет ли ошибки в начислениях. Но в «Киевэнерго» были непреклонны — причиной больших цифр в платежках за тепло стало подорожание газа, поэтому киевлянам не нужно рассчитывать на снижение начислений за тепло, потребленное в январе, и оснований для массового перерасчета нет.

Преступная схема

Однако экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Украины, председатель «Союза собственников жилья Украины» Алексей Кучеренко предполагает, что в Киеве действует своя специфическая схема дополнительного «обложения налогами» на тепло.

«Имею сомнения в обоснованности расчета цены и стоимости гигакалории в Киеве для “Киевэнерго”. Утверждаю, очевидно, что цена за гигакалорию в Киеве завышена существенно. Она не может быть выше, чем, например, в Бердичеве, Житомире или других городах в которых работают котельные, из газа или угля делают тепло», — сказал Кучеренко на пресс-конференции «Новые платежки от “Киевэнерго”: и снова скачок цен» в РИА Новости Украина.