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16:03 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Кучеренко: тариф на тепло для киевлян завышен в два раза минимум

Экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко подозревает компанию «Киевэнерго» в преступном сговоре с НКРЭКУ и намеренном завышении терифа на тепловую энергию для жителей столицы.

Источник: "РИА Новости" Украина

Анна Лаба, РИА Новости Украина.

Киевляне все еще прибывают в шоке от январских счетов за отопление, а на подходе новые платежки уже за февраль. Когда жителям столицы пришли платежки с огромными суммами, компания «Киеэнерго» получала сотни обращений в день с просьбой проверить, нет ли ошибки в начислениях. Но в «Киевэнерго» были непреклонны — причиной больших цифр в платежках за тепло стало подорожание газа, поэтому киевлянам не нужно рассчитывать на снижение начислений за тепло, потребленное в январе, и оснований для массового перерасчета нет.

Преступная схема

Однако экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Украины, председатель «Союза собственников жилья Украины» Алексей Кучеренко предполагает, что в Киеве действует своя специфическая схема дополнительного «обложения налогами» на тепло.

«Имею сомнения в обоснованности расчета цены и стоимости гигакалории в Киеве для “Киевэнерго”. Утверждаю, очевидно, что цена за гигакалорию в Киеве завышена существенно. Она не может быть выше, чем, например, в Бердичеве, Житомире или других городах в которых работают котельные, из газа или угля делают тепло», — сказал Кучеренко на пресс-конференции «Новые платежки от “Киевэнерго”: и снова скачок цен» в РИА Новости Украина.

Он напомнил, что действительно, Кабмин установил в апреле прошлого года единую цену на газ, которая была взята фактически «с потолка». На базе этой цены на газ в начале июня 2016 года национальный регулятор принял скопом повышение тарифов на центральное отопление и на транспортировку и производство тепла для всей Украины. Цена гигакалории для «Киевэнерго», отмечает экс-министр, в Киеве фактически выросла в 1,8 раза и составила 1 419 гривен за одну гигакалорию. Соответственно, в домах со счетчиками потребители платят по факту потребления по показаниям домового счетчика, а сумма на дом раскидывается по всем квартирам. А там, где нет счетчика, потребители платят весь отопительный сезон по тарифу 32,19 за метр квадратный. Плюс к этому работает постановление Кабмина, которое обязывает «Киевэнерго» пересчитывать этот тариф в зависимости от погодных условий — если на улице холоднее, тариф за месяц будет больше, если теплее — ниже.

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По его словам, «Киевэнерго» из газа производит и тепло, и электроэнергию, причем тепло является «побочным продуктом» от производства электроэнергии.

««Киевэнерго» продает электроэнергию по рыночной цене в больших объемах на энергорынок, эта цена очень большая. Стоимость тепловой электроэнергии значительно выше — в 2,5 раза больше, чем у произведенной на атомных электростанциях. Продав электроэнергию, «Киевэнерго «продает украинцам тепло так же по завышенной цене. Такого быть не должно — это однозначно заговор «Киевэнерго» и Национальной комиссии, которая утвердила этот тариф», — убежден экс-министр.

По его словам, совершенно реально снизить тариф за тепло для киевлян в 2−3 раза.

Киевлянам «дорисовывают» лишние гигакалории

Кучеренко посоветовал киевлянам обращать внимание на суммы начислений в новых платежках.

«Если у вас сумма начислений в платежке относительно декабря или января прошлого года выросла в 1,8−2 раза — вас “грабят”, но в рамках приличного. Поскольку повысилась цена за 1 гигакалорию, соответственно во столько же должны были вырасти цены в платежках по сравнению с конкретным месяцем прошлого года», — пояснил экс-министр.

Однако, добавил он, когда вы видите разницу в платежках за этот и прошлый год в 4 раза, то это авантюра и вас обманывают.

«У каждого клиента Киевэнерго жители домов со счетчиками, в графе начисления есть количество гигакалорий, за которые выставлена эта платежка. Через различные каналы информации у меня уже тысячи жалоб, и я там вижу массовую системную схему, когда киевлянам в 2−2,5 раза больше выставляют счет за гигакалорию, чем в прошлом году. Этого быть не может однозначно, здесь необходимо вести конкретное расследование по каждому дому», — сказал Кучеренко и посоветовал киевлянам, которые с этим столкнулись обращаться в «Киевэнерго» и требовать объяснений в письменном виде.

Комментарии
2
конь педальный
2 лучших мэра на Украине - в Киеве и Львове. А хороший мэр стоит дорого! Чего возмущаются?
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Александр
Жалко народ Особенно пенсионеров Не представляю как выживают? Что едят?
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