Кучеренко: тариф на тепло для киевлян завышен в два раза минимум

Анна Лаба, РИА Новости Украина.
Киевляне все еще прибывают в шоке от январских счетов за отопление, а на подходе новые платежки уже за февраль. Когда жителям столицы пришли платежки с огромными суммами, компания «Киеэнерго» получала сотни обращений в день с просьбой проверить, нет ли ошибки в начислениях. Но в «Киевэнерго» были непреклонны — причиной больших цифр в платежках за тепло стало подорожание газа, поэтому киевлянам не нужно рассчитывать на снижение начислений за тепло, потребленное в январе, и оснований для массового перерасчета нет.
Преступная схема
Однако
«Имею сомнения в обоснованности расчета цены и стоимости гигакалории в Киеве для “Киевэнерго”. Утверждаю, очевидно, что цена за гигакалорию в Киеве завышена существенно. Она не может быть выше, чем, например, в Бердичеве, Житомире или других городах в которых работают котельные, из газа или угля делают тепло», — сказал Кучеренко на
Он напомнил, что действительно, Кабмин установил в апреле прошлого года единую цену на газ, которая была взята фактически «с потолка». На базе этой цены на газ в начале июня 2016 года национальный регулятор принял скопом повышение тарифов на центральное отопление и на транспортировку и производство тепла для всей Украины. Цена гигакалории для «Киевэнерго», отмечает
По его словам, «Киевэнерго» из газа производит и тепло, и электроэнергию, причем тепло является «побочным продуктом» от производства электроэнергии.
««Киевэнерго» продает электроэнергию по рыночной цене в больших объемах на энергорынок, эта цена очень большая. Стоимость тепловой электроэнергии значительно выше — в 2,5 раза больше, чем у произведенной на атомных электростанциях. Продав электроэнергию, «Киевэнерго «продает украинцам тепло так же по завышенной цене. Такого быть не должно — это однозначно заговор «Киевэнерго» и Национальной комиссии, которая утвердила этот тариф», — убежден
По его словам, совершенно реально снизить тариф за тепло для киевлян в 2−3 раза.
Киевлянам «дорисовывают» лишние гигакалории
Кучеренко посоветовал киевлянам обращать внимание на суммы начислений в новых платежках.
«Если у вас сумма начислений в платежке относительно декабря или января прошлого года выросла в 1,8−2 раза — вас “грабят”, но в рамках приличного. Поскольку повысилась цена за 1 гигакалорию, соответственно во столько же должны были вырасти цены в платежках по сравнению с конкретным месяцем прошлого года», — пояснил
Однако, добавил он, когда вы видите разницу в платежках за этот и прошлый год в 4 раза, то это авантюра и вас обманывают.
«У каждого клиента Киевэнерго жители домов со счетчиками, в графе начисления есть количество гигакалорий, за которые выставлена эта платежка. Через различные каналы информации у меня уже тысячи жалоб, и я там вижу массовую системную схему, когда киевлянам в 2−2,5 раза больше выставляют счет за гигакалорию, чем в прошлом году. Этого быть не может однозначно, здесь необходимо вести конкретное расследование по каждому дому», — сказал Кучеренко и посоветовал киевлянам, которые с этим столкнулись обращаться в «Киевэнерго» и требовать объяснений в письменном виде.