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16:17 (мск), источник: БЕЛТА

«Белтопгаз» предлагает сделать единый тариф на газ летом и зимой

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на газ в отопительный и летний период нужно привести к единому уровню. Об этом заявил сегодня генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Леонид Рудинский на итоговой коллегии Министерства энергетики, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«На данном этапе необходимо провести совершенствование дифференцированной оплаты за услуги газоснабжения путем исключения разделения цен в отопительный и летний период, привести цену на услугу газоснабжения к единому на весь год уровню», — считает Леонид Рудинский.

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За 2016 год газоснабжающими организациями объединения поставлено потребителям республики 17,9 млрд куб.м природного газа. Уровень оплаты потребителями природного газа с учетом населения составил 99,3%. «Это больше, чем в 2016 году, но все равно еще не достигли 100%», — отметил Леонид Рудинский.

Гендиректор «Белтопгаза» обратил внимание, что хронических неплательщиков среди предприятий небольшое число, однако они есть. Леонид Рудинский предложил по каждому предприятию рассмотреть ситуацию индивидуально, чтобы сократить задолженность перед газовиками. Кроме того, глава «Белтопгаза» предложил выработать комплекс мер для скорейшей оплаты поставленной продукции из торфа.

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