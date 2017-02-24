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19:52 (мск), источник: БЕЛТА

Средняя зарплата в январе составила Br720,7 — Белстат

Начисленная средняя заработная плата рабочих и служащих в январе равнялась Br721,1 (в декабре — Br802).

Источник: БЕЛТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начисленная средняя заработная плата работников в январе текущего года составила Br720,7 (в декабре прошлого года — Br801,6), сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Начисленная средняя заработная плата рабочих и служащих в январе равнялась Br721,1 (в декабре — Br802).

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