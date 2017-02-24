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18:50 (мск), источник: УНИАН

Нацбанк обнародовал структуру группы «Приват»

В структуру банковской группы «ПриватБанк» вошли 14 участников, в том числе 5 структур в Латвии и 2 — в Великобритании.

Источник: УНИАН

Национальный банк Украины согласовал изменения структуры собственности банковской группы «ПриватБанк», в состав которой по состоянию на 16 декабря 2016 года вошли 14 участников.

Согласно информации на сайте регулятора, в том числе в составе группы под контролем «ПриватБанка» находятся 5 структур в Латвийской республике: «PrivatBank», «PrivatLizings», «PrivatConsulting», «Privat Investment», «Amber Real».

Также в составе группы 2 структуры в Великобритании: UK SPV Credit Finance PLC и Ukraine Mortgage Loan Finance Nо.1 Plc.

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Кроме того, в группу вошли компании «Истейтгарант», «Кобос», «Украинское бюро кредитных историй», «Эл Ти Групп», «Юридическая фирма «А-Лекс», «Приватофис».

Регулятор отметил, что согласование состава группы проводилось в связи с приобретением государством доли в капитале банка, а также в связи с включением и исключением ряда участников.

Справка УНИАН. Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 миллиардов гривень, при этом бумаги на 25,8 миллиарда гривень Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 миллиарда гривень — в январе текущего года.

В начале февраля глава правления национализированного «ПриватБанка» Александр Шлапак заявил, что убыток финучреждения после формирования резервов оценивается в 135 миллиардов гривень.

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