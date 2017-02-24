Украинцам разрешили держать деньги на зарубежных счетах без лицензии НБУ

Национальный банк Украины разрешил физическим лицам размещение без индивидуальных лицензий на зарубежных счетах валюты, полученной за пределами страны в форме заработной платы, стипендии, пенсии, алиментов, дивидендов.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление № 14, которая вступает в силу с 25 февраля.

Согласно документу, также физические лица смогут без индивидуальных лицензий инвестировать за рубежом средства, находящиеся за пределами Украины, включая инвестирование с иностранных счетов, реинвестирование, торговлю финансовыми инструментами на иностранных биржах.