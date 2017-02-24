Эксперты прогнозируют повышение цен на бензин в Казахстане

Подозрения подтверждает появившийся в сети документ якобы компании «ҚазМұнайГаз Өнімдері». В нём говорится, что к концу текущего года цена АИ-92 может подскочить до 156 тенге, сообщает телеканал «31».

Эксперты прогнозируют повышение стоимости бензина в Казахстане до конца года. По их расчётам, казахстанские цены на ГСМ могут сравняться с российскими.

В нацкомпании пока не прокомментировали достоверность попавшего в сеть документа. Но эксперты полагают, что в итоге всё так и будет.

«Когда произошло повышение цен в середине января, представители “ҚазМұнайГаз Өнімдері” тогда заявили, что в ближайшее время стоимость бензина должна быть 140−150 тенге за литр. Если верить прогнозам наших нефтяников, скорее всего, так и будет. Постепенно догоняем стоимость бензина в России», — уверен эксперт нефтегазового рынка Сергей Смирнов.

В России литр самой популярной марки бензина АИ-92 стоит свыше 180 тенге. Казахстан завозит от северных соседей почти треть горючего. Аналитики не исключают, что вслед за ГСМ подорожают и другие товары потребления.

«Увеличим цену на бензин, это повлечёт за собой мазут, дизтопливо. То есть сразу автоматически выдаст и электроэнергию дороже, и все совокупные вещи, так как перевозки дороже», -говорит председатель Ассоциации таможенных брокеров Геннадий Шестаков.