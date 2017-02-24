Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Генсек ООН прокомментировал присоединение Россией Крыма
В Украине назвали условия по Крыму Москве
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Это будет сюрпризом»: Рогозин о новейшем вертолете России
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
20:54 (мск), источник: Informburo.kz

Эксперты прогнозируют повышение цен на бензин в Казахстане

По словам экспертов нефтегазового рынка, казахстанские цены на бензин постепенно сравняются с российскими.

Источник: Informburo.kz

Эксперты прогнозируют повышение стоимости бензина в Казахстане до конца года. По их расчётам, казахстанские цены на ГСМ могут сравняться с российскими.

Подозрения подтверждает появившийся в сети документ якобы компании «ҚазМұнайГаз Өнімдері». В нём говорится, что к концу текущего года цена АИ-92 может подскочить до 156 тенге, сообщает телеканал «31».

Читайте также
Женщин-госслужащих в Казахстане стало больше

В нацкомпании пока не прокомментировали достоверность попавшего в сеть документа. Но эксперты полагают, что в итоге всё так и будет.

«Когда произошло повышение цен в середине января, представители “ҚазМұнайГаз Өнімдері” тогда заявили, что в ближайшее время стоимость бензина должна быть 140−150 тенге за литр. Если верить прогнозам наших нефтяников, скорее всего, так и будет. Постепенно догоняем стоимость бензина в России», — уверен эксперт нефтегазового рынка Сергей Смирнов.

В России литр самой популярной марки бензина АИ-92 стоит свыше 180 тенге. Казахстан завозит от северных соседей почти треть горючего. Аналитики не исключают, что вслед за ГСМ подорожают и другие товары потребления.

«Увеличим цену на бензин, это повлечёт за собой мазут, дизтопливо. То есть сразу автоматически выдаст и электроэнергию дороже, и все совокупные вещи, так как перевозки дороже», -говорит председатель Ассоциации таможенных брокеров Геннадий Шестаков.

16 февраля вице-министр энергетики Асет Магауов заявил, что бензин в Казахстане дорожает из-за увеличения количества автомобилей.

Комментарии
1
A~S~L~A~N
Просто агашкам все мало и мало...на нефти живем а бензин если сравнивать с доходами населения самый дорогой в мире получиться
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Штрафы в 22 млн тенге за нарушение авторских прав возмутили мажилисмена
Белоруссия приняла решение по газовому спору с Россией
Трамп пообещал досрочно начать строительство мексиканской стены
Минобороны ответило на критику по поводу копии Рейхстага
Французские активисты хотят выдвинуть Обаму в президенты страны
США отказались искать связь между штабом президента и Россией
Определились соперники российских клубов в 1/8 Лиги Европы
В сети появилось видео с дымящимся iPhone 7 Plus
Спорт
Лига Европы: «Ростов» сыграет с «МЮ», «Краснодар» — с «Сельтой» Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь