Где выгоднее покупать квартиру: в Казахстане или за рубежом
Эксперты сравнили стоимость покупки жилья за рубежом и в Казахстане.
Эксперты сравнили стоимость покупки жилья за рубежом и в Казахстане.
Эксперты сравнили стоимость покупки жилья за рубежом и в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz. Сравнительный анализ провели аналитики Homsters.kz.
В качестве примера эксперты взяли самое популярное жилье площадью около 50 квадратных метров и стоимостью
По данным аналитиков, стоимость квадратного метра в зависимости от страны колеблется от 500 долларов в Египте до баснословных 8 000 долларов в Великобритании.
«Мы видим, что, например, в Лондоне подыскать квартиру стоимостью 50 000 долларов — это практически нереальная задача, а про площадь в 50 квадратов можно только мечтать. Впрочем, для Турции и Египта это вполне реальная цена. Ведь тут можно найти жилье стоимостью 500−1 000 долларов за квадратный метр», — отмечают эксперты.
Жилье в Чехии и Испании также достаточно дорогое, особенно если говорить о столицах этих стран. Тут найти жилье по цене около 1 000 долларов за квадратный метр достаточно сложно, а квартиру в другом регионе приобрести вполне реально.
«Стоимость жилой недвижимости в Германии и Франции также “кусается”. В крупных немецких городах цены стартуют от 1 500 долларов за квадратный метр. В Париже квартиру за 50 000 долларов можно найти разве что в трущобах», — отмечают эксперты.
В Казахстане стоимость недвижимости стартует от 300 долларов за квадратный метр в небольших городах. В Караганде и Актау можно найти квартиры по стоимости около 700 долларов за квадрат, в Астане и Алматы — от 1 000 и 1 200 долларов за квадратный метр соответственно.
Помимо стоимости самой недвижимости, необходимо будет оплатить услуги риелтора и нотариальное оформление сделки. Цены заграницей стартуют от 1,5 процента, как в Великобритании, и могут достигать 30−35 процентов, как в Испании. В среднем же в странах Европы риелторы берут до 7−10 процентов.
«Нотариальное оформление сделки
В Казахстане при схожих обстоятельствах оплата услуг нотариуса при оформлении обыкновенной сделки
Налог на недвижимость в каждой стране оплачивается
«Правда, в европейских странах это относится к жилью с определенной (достаточно высокой) стоимостью. Так, на Кипре это жилье от 120 000 евро, в Греции — от 200 000 евро. Самыми высокими являются налоги на недвижимость в таких странах, как Германия и Дания», — отмечается в исследовании.
В Казахстане налог на недвижимость один из самых низких и начинается от 0,05 процента на объекты стоимостью до двух миллионов тенге. За жилье стоимостью 16−17 миллионов тенге, казахстанец платит ежегодно фиксированную сумму 29 600 тенге плюс 0,4 процентов за каждый квадратный метр, превышающий нижнюю границу (16 миллионов тенге). То есть раз в год собственнику нужно будет платить около 92 долларов за свое жилье против 250−500 евро в год, если сравнивать, например, с Болгарией.
Если брать тарифы на коммунальные услуги, то в процентах от дохода в среднем по Европе этот показатель соответствует 8−10 процентов. В соседней России — 12−13 процентов.
«Самыми дорогими с точки зрения оплаты коммунальных услуг считаются Германия и Великобритания. А вот Греция, Испания и скандинавские страны могут похвастаться невысокими тарифами. А ведь есть еще затраты на охрану, озеленение территории, уборку этажей и вывоз мусора. А в Скандинавии собственники квартир обязаны периодически, раз в 15−20 лет, например, менять коммуникации (трубы), что стоит недешево — может вытянуть и на 15 000−20 000 евро. Владельцы специально откладывают деньги на подобные расходы. Кроме того, во многих странах добавляется специальный муниципальный сбор», — отметили эксперты.
В Казахстане среднестатистический житель тратит на оплату ЖКХ 7−8 процентов своей заработной платы.
Во многих странах мира существует обязательное страхование недвижимости, цель которого — защитить собственника от различных неприятных моментов. Обязательному страхованию подлежат объекты, которые выкупаются в кредит. При этом существуют и другие варианты. Например, обязательное титульное страхование от утраты права собственности или обязательное страхование от претензий третьей стороны.
Власти Казахстана уже который год говорят о введении обязательного страхования недвижимости для своих граждан. Однако законопроект находится еще на этапе разработки и пока не утвержден.
«Сравнивая стоимость недвижимости в Казахстане и за рубежом, не забывайте о дополнительных расходах на ее покупку и содержание. Помните и о том, что в некоторых странах иностранец не может приобрести жилую недвижимость в частную собственность. В этом случае нужно вначале создать юридическое лицо, а потом от его лица оформлять уже сделку