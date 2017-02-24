Где выгоднее покупать квартиру: в Казахстане или за рубежом

В качестве примера эксперты взяли самое популярное жилье площадью около 50 квадратных метров и стоимостью плюс-минус 50 000 долларов США (16−17 миллионов тенге). Затраты на приобретение такого жилья включают в себя стоимость квадратного метра, оплату услуг риелтора, затраты на нотариальное оформление, уплату налога на недвижимость, обслуживание уже приобретенной недвижимости (включая затраты на ЖКХ), страхование недвижимости.

По данным аналитиков, стоимость квадратного метра в зависимости от страны колеблется от 500 долларов в Египте до баснословных 8 000 долларов в Великобритании.

«Мы видим, что, например, в Лондоне подыскать квартиру стоимостью 50 000 долларов — это практически нереальная задача, а про площадь в 50 квадратов можно только мечтать. Впрочем, для Турции и Египта это вполне реальная цена. Ведь тут можно найти жилье стоимостью 500−1 000 долларов за квадратный метр», — отмечают эксперты.

Жилье в Чехии и Испании также достаточно дорогое, особенно если говорить о столицах этих стран. Тут найти жилье по цене около 1 000 долларов за квадратный метр достаточно сложно, а квартиру в другом регионе приобрести вполне реально.

«Стоимость жилой недвижимости в Германии и Франции также “кусается”. В крупных немецких городах цены стартуют от 1 500 долларов за квадратный метр. В Париже квартиру за 50 000 долларов можно найти разве что в трущобах», — отмечают эксперты.

В Казахстане стоимость недвижимости стартует от 300 долларов за квадратный метр в небольших городах. В Караганде и Актау можно найти квартиры по стоимости около 700 долларов за квадрат, в Астане и Алматы — от 1 000 и 1 200 долларов за квадратный метр соответственно.

Помимо стоимости самой недвижимости, необходимо будет оплатить услуги риелтора и нотариальное оформление сделки. Цены заграницей стартуют от 1,5 процента, как в Великобритании, и могут достигать 30−35 процентов, как в Испании. В среднем же в странах Европы риелторы берут до 7−10 процентов.

«Нотариальное оформление сделки купли-продажи в странах Европы — также недешевое удовольствие. Чтобы прикинуть сумму всех дополнительных расходов при покупке недвижимости в Испании, прибавьте к стоимости жилья еще 15 процентов. То есть для квартиры стоимостью в 50 000 долларов нужно иметь 7 500 на оплату риелтора, нотариуса и всех необходимых налогов согласно законам страны», — говорят эксперты.

В Казахстане при схожих обстоятельствах оплата услуг нотариуса при оформлении обыкновенной сделки купли-продажи квартиры обойдется в 12 МРП, или примерно 25,5 тысячи тенге (около 80 долларов).

Налог на недвижимость в каждой стране оплачивается по-разному. В ряде государств вроде Канады квартиру автоматически оценивает специальная служба и просто присылает счет с суммой. Оплачивать такой налог придется один раз в год в размере не менее одного процента от общей стоимости жилья.

«Правда, в европейских странах это относится к жилью с определенной (достаточно высокой) стоимостью. Так, на Кипре это жилье от 120 000 евро, в Греции — от 200 000 евро. Самыми высокими являются налоги на недвижимость в таких странах, как Германия и Дания», — отмечается в исследовании.

В Казахстане налог на недвижимость один из самых низких и начинается от 0,05 процента на объекты стоимостью до двух миллионов тенге. За жилье стоимостью 16−17 миллионов тенге, казахстанец платит ежегодно фиксированную сумму 29 600 тенге плюс 0,4 процентов за каждый квадратный метр, превышающий нижнюю границу (16 миллионов тенге). То есть раз в год собственнику нужно будет платить около 92 долларов за свое жилье против 250−500 евро в год, если сравнивать, например, с Болгарией.

Если брать тарифы на коммунальные услуги, то в процентах от дохода в среднем по Европе этот показатель соответствует 8−10 процентов. В соседней России — 12−13 процентов.

«Самыми дорогими с точки зрения оплаты коммунальных услуг считаются Германия и Великобритания. А вот Греция, Испания и скандинавские страны могут похвастаться невысокими тарифами. А ведь есть еще затраты на охрану, озеленение территории, уборку этажей и вывоз мусора. А в Скандинавии собственники квартир обязаны периодически, раз в 15−20 лет, например, менять коммуникации (трубы), что стоит недешево — может вытянуть и на 15 000−20 000 евро. Владельцы специально откладывают деньги на подобные расходы. Кроме того, во многих странах добавляется специальный муниципальный сбор», — отметили эксперты.

В Казахстане среднестатистический житель тратит на оплату ЖКХ 7−8 процентов своей заработной платы.

Во многих странах мира существует обязательное страхование недвижимости, цель которого — защитить собственника от различных неприятных моментов. Обязательному страхованию подлежат объекты, которые выкупаются в кредит. При этом существуют и другие варианты. Например, обязательное титульное страхование от утраты права собственности или обязательное страхование от претензий третьей стороны.

Власти Казахстана уже который год говорят о введении обязательного страхования недвижимости для своих граждан. Однако законопроект находится еще на этапе разработки и пока не утвержден.