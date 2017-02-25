В Красноярском крае насчитали 12 миллиардеров

По итогам декларационной кампании 2016 года число миллиардеров в крае составило 12 человек. Большинство из них являются индивидуальными предпринимателями. В прошлом году сообщалось, что самые богатые люди региона владели крупными оптовыми предприятиями, а также заработали свои капиталы на рынке ценных бумаг.

«Судя по опубликованным данным, миллиардеры занимаются в основном торговлей, а она, особенно пищевая, развивается, как и все, что связано с потреблением. Деятельность этих миллионеров не монополизирована. Цены из-за санкций для потребителей выросли, и предприниматели стали больше получать. Ведь по ценовой политике такого ограничения на продукты, как, например, на лекарства, нет. Если у предпринимателей растет внешний оборот благодаря подорожавшему доллару, то и их доход в пересчете на рубли становится больше», — цитируют «Аргументы и факты» профессора кафедры экономики и управления бизнес-процессами СФУ Галину Белякову, которая комментировала итоги декларационной кампании 2015 года.

Примечательно, что число миллионеров в 2016 году, напротив, снизилось почти на 7% и составило 15,4 тыс человек.

Доходы в диапазоне от 1 млн до 10 млн заявили 14,9 тыс физических лиц (92,7% к уровню 2015 года); от 10 млн до 100 млн — 406 человек (85% к уровню 2015 года); от 100 млн до 500 млн — 87 человек (на 6 человек или 7% больше, чем в 2015 году); от 500 млн до 1 млрд — 13 граждан (2015 год — 12 физических лиц), рассказали в пресс-службе управления УФНС по Красноярскому краю.

Общая сумма дохода, указанная налогоплательщиками в декларациях, увеличилась на 2% и составила 126,2 млрд руб.