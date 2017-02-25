В Красноярском крае насчитали 12 миллиардеров
В Красноярском крае увеличилось число миллиардеров. Об этом сообщается на сайте краевой налоговой службы.
В Красноярском крае увеличилось число миллиардеров. Об этом сообщается на сайте краевой налоговой службы.
По итогам декларационной кампании 2016 года число миллиардеров в крае составило 12 человек. Большинство из них являются индивидуальными предпринимателями. В прошлом году сообщалось, что самые богатые люди региона владели крупными оптовыми предприятиями, а также заработали свои капиталы на рынке ценных бумаг.
«Судя по опубликованным данным, миллиардеры занимаются в основном торговлей, а она, особенно пищевая, развивается, как и все, что связано с потреблением. Деятельность этих миллионеров не монополизирована. Цены
Примечательно, что число миллионеров в 2016 году, напротив, снизилось почти на 7% и составило 15,4 тыс человек.
Доходы в диапазоне от 1 млн до 10 млн заявили 14,9 тыс физических лиц (92,7% к уровню 2015 года); от 10 млн до 100 млн — 406 человек (85% к уровню 2015 года); от 100 млн до 500 млн — 87 человек (на 6 человек или 7% больше, чем в 2015 году); от 500 млн до 1 млрд — 13 граждан (2015 год — 12 физических лиц), рассказали в
Общая сумма дохода, указанная налогоплательщиками в декларациях, увеличилась на 2% и составила 126,2 млрд руб.