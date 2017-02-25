Минобороны России отказалось от комсомольских «Суперджетов»

Хабаровск, 25 февраля, AmurMedia.

По словам замминистра по вооружениям Юрия Борисова, военные отказались от идеи приобретения ближнемагистральных SSJ-100, которые выпускает КнААЗ, посчитав, что самолеты могут не подойти «по ряду характеристик». Но старые Ту-154 и Ту-134 планируется заменить Ту-214 и Ан-148, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Коммерсант».

В конце января министр обороны Сергей Шойгу поручил рассмотреть возможность вывода из эксплуатации используемых в ВС РФ самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М. Поводом стала катастрофа Ту-154Б-2 над Черным морем в конце декабря 2016 года, когда погибли 92 человека. Тогда же не исключалась и закупка ближнемагистральных SSJ-100, но замминистра обороны РФ по вооружениям Юрий Борисов уточнил, что этот вариант пока отложен, «есть опасения, что он может не подойти по ряду характеристик». По словам источников «Ъ» в военном ведомстве, речи о замене Ил-62М пока не ведется, «летный ресурс и техническое состояние позволяют использовать их в дальнейшем». Собеседники «Ъ» в авиапроме сообщают, что пока неясно, сколько Ту-214 и Ан-148 купят военные, но полагают, что это в совокупности «десятки машин».