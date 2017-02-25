Дороги противопожарного назначения ремонтируют в Приморье
При подготовке к пожароопасному периоду реконструируют 290 километров дорог.
При подготовке к пожароопасному периоду реконструируют 290 километров дорог.
Владивосток, 25 февраля, PrimaMedia.
При подготовке к пожароопасному периоду реконструируют 290 километров дорог противопожарного назначения, а также создадут почти 640 километров специальных минерализованных полос. Такие цифры озвучены на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством
Директор департамента лесного хозяйства Владимир Иванов доложил, что в этом году запланировано проведение комплекса противопожарных мероприятий.
«Будет проложено более 50 километров специальных дорог для проезда пожарной техники, реконструировано 290 километров действующих дорог противопожарного назначения, а также создано 3500 километра минерализованных полос», — пояснил он.
Владимир Иванов добавил, что эти мероприятия выполнят арендаторы лесных участков и сотрудники «Приморской авиабазы».
Заместитель главы региона обратил внимание на неблагоприятный прогноз синоптиков по пожароопасному периоду в регионе в этом году.
«В отдельных районах
Отметим, для обнаружения лесных пожаров в Приморье используются информационные системы дистанционного мониторинга лесных пожаров. Данные программы позволяют обнаружить пожар в самом его начале, указывают его точное нахождение и даже моделируют его распространение.
Также за счёт краевого бюджета в 2016 году для охраны лесов региона закуплено три специальных автомобиля и различного противопожарного оборудования на сумму более шести миллионов рублей. В этом году департамент планирует приобрести трактор, четыре квадроцикла на сумму пять миллионов рублей.