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10:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дороги противопожарного назначения ремонтируют в Приморье

При подготовке к пожароопасному периоду реконструируют 290 километров дорог.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 февраля, PrimaMedia.

При подготовке к пожароопасному периоду реконструируют 290 километров дорог противопожарного назначения, а также создадут почти 640 километров специальных минерализованных полос. Такие цифры озвучены на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством вице-губернатора Евгения Вишнякова, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Директор департамента лесного хозяйства Владимир Иванов доложил, что в этом году запланировано проведение комплекса противопожарных мероприятий.

«Будет проложено более 50 километров специальных дорог для проезда пожарной техники, реконструировано 290 километров действующих дорог противопожарного назначения, а также создано 3500 километра минерализованных полос», — пояснил он.

Владимир Иванов добавил, что эти мероприятия выполнят арендаторы лесных участков и сотрудники «Приморской авиабазы».

Заместитель главы региона обратил внимание на неблагоприятный прогноз синоптиков по пожароопасному периоду в регионе в этом году.

«В отдельных районах из-за невысокого снежного покрова планируется быстрое высыхание почвы, что приведёт к повышению риска возникновения палов», — отметил Евгений Вишняков, поручив главам муниципалитетов до 10 марта разработать планы по действиям в пожароопасный период.

Вице-губернатор подчеркнул, что необходимо минимизировать переход лесного пожара на населённые пункты. Для этого необходимо навести порядок в приграничных с лесами территориях. Главам также поручено определить места забора воды для пожарной техники и обеспечить подъезды к ним.

Отметим, для обнаружения лесных пожаров в Приморье используются информационные системы дистанционного мониторинга лесных пожаров. Данные программы позволяют обнаружить пожар в самом его начале, указывают его точное нахождение и даже моделируют его распространение.

Также за счёт краевого бюджета в 2016 году для охраны лесов региона закуплено три специальных автомобиля и различного противопожарного оборудования на сумму более шести миллионов рублей. В этом году департамент планирует приобрести трактор, четыре квадроцикла на сумму пять миллионов рублей.

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