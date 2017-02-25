В Татарстане начался капремонт 32 школ и 109 детсадов

Работы ведутся в 36 муниципальных образованиях. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин.

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами. В мероприятии также принял участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, передает пресс-служба главы республики.

По словам докладчика, на 22 февраля начался капитальный ремонт 25 общеобразовательных и семи коррекционных школ, а также 109 детских садов. Объем выполненных работ составляет 22 процента, динамика — 4,7 процента.

Ремонтные работы также ведутся в десяти профессиональных образовательных организациях, четырех детских оздоровительных лагерях, 41 объекте культуры, 28 подростковых клубах, 36 зданиях советов поселений муниципальных образований, 24 учреждениях социального обслуживания РТ и в 14 муниципальных архивах.