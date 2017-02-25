В Красноярске разберутся с павильонами, которые мешают ремонту дорог

На совещании у губернатора края глава города сообщил, что их в краевом центре 412. При этом Эдхам Акбулатов отметил, что при любом решении вопроса о дальнейшей их судьбе, включая возможный перенос в другие части города, будут учитываться интересы бизнесменов.

По итогам встречи Виктор Толоконский предложил участникам совещания в течение месяца подготовить предложения, которые могут быть взяты за основу для подписания поручения губернатора по решению градостроительных задач и поддержке малого бизнеса, занятого в торговле во временных сооружениях.