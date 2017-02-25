Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Команда Серджио Канаверо сделала еще один шаг к пересадке головы
Активисты из РФ требуют завести уголовное дело за вопрос Путину
В Украине назвали условия по Крыму Москве
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Госдеп США сорвал переговоры с представителями Северной КореиГосдепартамент отозвал визу главы отдела американских отношений МИД КНДР Цой Сон Хви (Choe Son Hui)
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
Великая спортсменка продает олимпийские медали с аукциона
В Москве машина повисла между 9 и 8 этажами
«Стереть с лица земли, вплоть до Мексики»: СМИ о мощи ракет РФ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Фадеев комментирует побег Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
1275-летие Солнца нации
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10«День без иммигрантов»
16:00 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске разберутся с павильонами, которые мешают ремонту дорог

В Красноярске будут решать вопрос с торговыми павильонами, которые мешают ремонту дорог.

На совещании у губернатора края глава города сообщил, что их в краевом центре 412. При этом Эдхам Акбулатов отметил, что при любом решении вопроса о дальнейшей их судьбе, включая возможный перенос в другие части города, будут учитываться интересы бизнесменов.

По итогам встречи Виктор Толоконский предложил участникам совещания в течение месяца подготовить предложения, которые могут быть взяты за основу для подписания поручения губернатора по решению градостроительных задач и поддержке малого бизнеса, занятого в торговле во временных сооружениях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Три простых рецепта вкусных блинов на Масленицу
Шойгу запретил использовать термин «показной» в отношении полков
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»
Трамп призвал своих сторонников выйти на демонстрацию
Сергей Устюгов выиграл скиатлон на чемпионате мира
Поклонская назвала главную проблему Крыма
США обсуждают возможность разместить F-35 на Ближнем Востоке
В Сирии смертники атаковали два военных учреждения
Спорт
Точечный «Спартак», новый «Зенит» и омолаживаемый ЦСКА В ночь на субботу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) закрылся зимний регистрационный период
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь