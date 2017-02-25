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15:33 (мск), источник: Noi.md

В Молдове спад в строительстве

В Молдове объем строительно-монтажных работ в 2016 г. сократился на 8,4%. Об этом сообщило Национальное бюро статистики, отметив, что в январе-декабре 2016 г. объем работ, выполненный предприятиями с основным видом деятельности «Строительство» составил 8 млрд. 177,4 млн. леев, или 91,6% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

По данным НБС, в частности, по элементам структуры работ, выполненных строительными организациями в 2016 г., преобладают работы по строительству новых объектов, которые составили 4 млрд. 579,1 млн. леев, сократившись на 8,3% в сравнении с 2015 г. Их доля в общем объеме выполненных работ за указанный период составила 56%.

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Работы по капитальному и текущему ремонту в прошлом году составили 3 млрд. 318,7 млн. леев (40,6% от общего объема выполненных строительных работ), что на 8,5% меньше показателей 2015 г.

При этом, объем работ по капитальному ремонту в 2016 г. сократился на 15,9% — до 1 млрд. 664,9 млн. леев (доля — 20,4% от общего объема выполненных работ), а объем работ по содержанию и текущему ремонту увеличился на 0,3% — до 1 млрд. 653,8 млн. леев (доля 20,2% от общего объема).

По объектам строительства, объем выполненных работ при строительстве жилых зданий уменьшился на 15,1% — до 2 млрд. 322,2 млн. леев, при строительстве нежилых зданий — снизился на 13,1% — до 2 млрд. 032,5 млн. леев, а при строительстве инженерных сооружений остался на прежнем уровне — 3 млрд. 543,1 млн. леев.

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