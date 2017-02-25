«Туристов больше — а доходов меньше»

Источник: Фонтанка

Контракт на 21 миллион рублей, которые планировалось потратить на подготовку и повышение квалификации специалистов туристической индустрии в 2017 году, размещенный Ростуризмом, состоял из 15 пунктов, последним из которых было повышение квалификации гидов-переводчиков и экскурсоводов, работающих с китайскими туристами. Ниже шло пояснение, что гидами по работе с китайцами «смогут стать как граждане России, так и иностранные граждане». Этот пункт вызвал возмущение в профессиональной среде. «Фонтанка» уже писала о том, какие небылицы про Петербург и Россию в целом рассказывают китайские гиды своим туристам, а также о намерениях властей бороться с нелегалами. Осенью в Петропавловской крепости прошли облавы, в ходе которых были выявлены экскурсоводы из Китая, не имевшие не только разрешений на ведение такой деятельности, но и действующих документов на пребывание в России. Однако пока одни чиновники с заполнением туристического рынка китайскими гидами борются, другие — случайно или специально — пытаются организовать лазейки для легализации нарушителей. Очередной такой попыткой собеседники «Фонтанки» сочли контракт, заключенный Федеральным агентством по туризму. «Ростуризм тратит бюджетное финансирование на то, чтобы обучить иностранных граждан и лишить российских граждан рабочих мест, — прокомментировал “Фонтанке” новый документ председатель Комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев. — По китайскому законодательству туристической деятельностью может заниматься исключительно гражданин Китая, а мы, получается, пытаемся иностранных граждан трудоустроить в России. Немножко странная идея. У нас нет задачи легализовать китайцев, у нас есть задача, чтобы российские граждане были трудоустроены. Более того, ни один китаец не сможет рассказать о России и Петербурге так, как это может сделать российский гражданин». По словам Мушкарева, уже имеющихся в Петербурге гидов со знанием китайского языка «более чем достаточно», и каждый год выпускаются и получают аккредитацию новые. Поэтому чем вызвано появление такого документа — председатель Комитета не понимает. «Мы в сентябре с Ростуризмом активно взаимодействовали, и Петербург был первым городом, который стал бороться с нелегальными гидами-переводчиками, и по итогам нашей встречи с правительством Москвы мы выбрали совместные действия в этой борьбе. В Москве тоже сразу после нас поймали значительное количество нелегальных гидов прямо в Кремле. Поэтому сейчас мы были удивлены инициативой Ростуризма». Мнение о том, что имеющихся гидов-переводчиков с китайского в Петербурге достаточно, «Фонтанке» подтвердила Виктория Баргачева, президент региональной общественной организации «Санкт-Петербургская ассоциация гидов-переводчиков с китайского языка».

По ее словам, только за последние годы было подготовлено порядка 150 гидов, сейчас их в нашем городе около 300.

При этом несколько профессионалов сидят без работы — по словам Виктории, причина в том, что работу отнимают нелегалы, и «установлен запрет со стороны нелегального бизнеса на найм граждан России». «Последние два года эта борьба нелегального бизнеса против легального обострилась, мы отбиваем атаку за атакой, — рассказала она. — Сначала министр труда год назад решил исключить профессию гида-переводчика из квотируемых, чтобы иностранцы могли наниматься без квот и дополнительных решений. Потом в мае прошлого года Федеральное агентство по туризму решило ввести новую профессию — сопровождающий для граждан КНР. Сейчас у нас Ростуризм опять якобы по ошибке в документы у себя включил иностранных граждан. Хотя непонятно, каким образом заместитель руководителя федерального агентства подписывает контракт на 21 миллион и даже не знает, что там написано».

Однако по ее словам, проблема не столько в нелегальных гидах-переводчиках, сколько в наличии целого нелегального бизнеса по приему граждан Китая — просто на экскурсоводах она заметнее.

«По результатам нескольких лет активного развития китайского туризма получается, что туристов больше, а доходов меньше, — рассказывает Виктория о проблеме, обнаруженной в Москве и теперь выявляющейся в Петербурге. — Китайские туристы займут все гостиницы, но дохода в них останется ровно-ровно на текущие дела. Денег в городе не остается совсем: новые гостиницы не строятся, новые машины не покупаются, новые рестораны не открываются. Все занято, но развития не происходит. Корень проблемы — в том, что нелегальный китайский бизнес вытесняет легальный российский». Глава петербургской ассоциации гидов-переводчиков с китайского языка поясняет, что если обычные туристы участвуют в экономической жизни города и страны (меняют свои деньги на местные, ходят в кафе, пользуются транспортом, совершают покупки), и эти деньги остаются в стране, то китайский нелегальный бизнес построен на том, чтобы вся дополнительная стоимость увозилась обратно в Китай. «Китайцам говорят, что “здесь нет русских ресторанов, идите в наши китайские”, которые принадлежат той же компании, — конкретизирует Баргачева. — То есть туристы вроде как потребляют услуги питания, но деньги за эти услуги опять же получает китайская сторона. Что касается гостиниц, там коррупция довольно сильная. Нормальная белая фирма заключает договоры с гостинцами, оплачивает все по безналу, из этого — и доходов фирмы, и доходов гостиницы, — выплачиваются налоги, которые остаются в казне Санкт-Петербурга и России. Но в последние годы все турфирмы жалуются, что приходят китаец с чемоданом денег и коррумпирует конкретного администратора по размещению, который отдает номера за черный нал, и при этом он нигде не отражается».

Та же ситуация и с валютой: китайцы в принципе не видят рублей — приезжая с юанями и с ними же уезжая, лишь оставляя часть при этом в нелегальной фирме, которая их принимала.