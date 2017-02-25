Собянин: на территории Новой Москвы к 2035 году появится около миллиона рабочих мест

«Около миллиона рабочих мест появится в Новой Москве к 2035 году. В основном за счет строительства технопарков и объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении в официальной учетной записи Собянина в Twitter.

На территории Новой Москвы планируется создать до миллиона рабочих мест и построить «город в городе», сообщил в июне 2016 года глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Мы хотим создать на территории Новой Москвы миллион рабочих мест, поэтому, безусловно, в каждом проекте они нужны. Перед нами стоит задача построить город в городе, — сказал Жидкин. — В нем должно быть все сбалансировано — комфортное жилье, рабочие места, благоустроенная инфраструктура».