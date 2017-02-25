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16:19 (мск), источник: RNS

Собянин: на территории Новой Москвы к 2035 году появится около миллиона рабочих мест

На территории Новой Москвы к 2035 году будет создано около миллиона рабочих мест, сообщил мэр города Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Около миллиона рабочих мест появится в Новой Москве к 2035 году. В основном за счет строительства технопарков и объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении в официальной учетной записи Собянина в Twitter.

На территории Новой Москвы планируется создать до миллиона рабочих мест и построить «город в городе», сообщил в июне 2016 года глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Мы хотим создать на территории Новой Москвы миллион рабочих мест, поэтому, безусловно, в каждом проекте они нужны. Перед нами стоит задача построить город в городе, — сказал Жидкин. — В нем должно быть все сбалансировано — комфортное жилье, рабочие места, благоустроенная инфраструктура».

Комментарии
1
САША
в Электронную приёмную Президента Российской Федерации
Фамилию, имя, отчество адресата: Путин Владимир Владимирович
Фамилия, имя, отчество: Р/// Александр Владимирович
Адрес электронной почты: karandash54@inbox.ru
Тип: жалоба
Тематика обращения: Гражданское право
Текст
Сегодня, 16 02 2017 г. нарушены мои права ветерана боевых действий и военной службы.
Являюсь федеральным льготником. Мне отказали в проходе на линию МЦК. Потребовали в дополнение к соц. карте ветерана еще и справку по форме 261. Первый раз мне необходимо было проехать по разрекламированной МЦК, я спешил очень! Мэр Собянин в СМИ объяснял на всю страну, что льготники будут не ограничены в своих правах! И что же опять новая справка на лоб должна быть прикреплена! Мало того с этой справкой я должен снова в очередь и там дадут бумажку, а к бумажке держи в кармане еще и документы!!!! Ну сколько можно издеваться! Я говорю приложите карту к вашему терминалу, там записано на карте, что я ветеран. Говорят, что это очень просто но невыполнимо! Сказано брать деньги с ветеранов! Это что за произвол в государстве! На метро и электричке видят что я ветеран , а на МЦК не хотят видеть. Прошу наказать вновных руководителей, в том числе и собянина, который гарантировал беспрепятственный проход на МЦК !!!!Произошло это на станции Хорошёво. Я топал из метро Полежаевская и обратно униженный и оскорблённый!!!!
Отправлено: 16 февраля 2017 года, 20:34
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