В налоговой рассказали, как выслеживают злостных неплательщиков

Показатели прошлого года были хорошими, причем по всем бюджетам. Насколько вы знаете, Налоговая инспекция кроме государственного, также администрирует местные бюджеты. Мы собираем средства в бюджет социального страхования, в медицинский фонд. По всем этим бюджетам план был выполнен.

— Мы и прошлый год закончили хорошо, и нынешний — начали замечательно. Если говорить о прошлом годе, то рост поступлений по национальному публичному бюджету составил 11 процентов по отношению к прошлому году, в цифрах — мы собрали на 272 миллиона леев больше, чем в 2015 году.

— Если вы так хорошо работаете, почему каждый второй экономист говорит о том, что экономика «трещит по швам» и денег нет?

— Мы не разрабатываем стратегии экономического развития, наша задача заключается налоговом администрировании — в сборе налогов. Однако все процессы, которые происходят в экономике, влияют на наши показатели.

И стоит понимать, что разные отрасли по-разному влияют на доходность бюджета. Но, мы наши успехи связываем больше с налоговым администрированием.

— Что вы имеете ввиду?

— Время идет, налоговая инспекция берет на вооружение современные инструментарии, которые позволяют эффективно определять рискованные участки среди плательщиков. Использование таких подходов в конечном итоге позволяет наиболее эффективно расходовать ресурсы и достигать поставленные цели. Налоговая инспекция несколько лет ведет работу по убеждению плательщиков в необходимости своевременно выплачивать налоги. Ежегодно мы проводим выборку отраслей, наиболее рискованных с точки зрения ухода от налогообложения. Потом выстраиваем топ предприятий и начинается работа, причем это не означает, что мы в любой момент можем нагрянуть с неожиданной проверкой, выписать штраф или подсчитать пеню. Нет, мы вызываем налогоплательщика и показываем, где есть несоответствие показателей его работы с теми суммами налогов, что он платит в бюджет. Иногда ссылаемся на опыт его конкурентов, которые более добросовестны в плане бюджетных выплат.

— К примеру, некий ресторан мало платит в бюджет, а его конкурент, который располагается напротив, платит больше. Вы вызываете первого и ставите в пример второго? Правильно я понимаю?

— Да, такое тоже бывает. Каждая беседа имеет субъективный подтекст. Злостных неплательщиков у нас мало. Путем этих подходов мы добиваемся того, что экономический агент чувствует мониторинг со стороны Налоговой инспекции. Ощущение этого заставляет людей сознательно платить налоги. И таким образом в целом растет сознательность у бизнеса и населения.