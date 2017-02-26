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02:59 (мск), источник: РИА Новости

В Египте с 1 июля будет увеличен визовый сбор

КАИР, 25 фев — РИА Новости. Решение о повышении визового сбора с 25 до 60 долларов США при посещении Египта вступит в силу 1 июля, об этом в субботу заявили в министерстве туризма арабской республики.

Источник: Reuters

Накануне СМИ узнали о том, что египетские аэропорты получили уведомление о повышении визового сбора с 1 марта текущего года с 25 до 60 долларов для однократной и 70 долларов для многократной въездной визы в Египет.

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«Министерство туризма уведомляет, что решение о повышение визового сбора для посещающих Египет туристов вступит в силу 1 июля текущего года, а не в изначально объявленную дату 1 марта», — говорится в распространенном ведомством заявлении.

Решение египетских властей о повышении визового сбора вызвало неоднозначную реакцию в египетском турсекторе. Ряд опрошенных РИА Новости экспертов и функционеров назвали его поспешным, отметив, что оно не позволит туристическим компания своевременно принять меры. Местные СМИ также сообщили о том, что египетские депутаты и туристический сектор попытаются добиться отсрочки введения новых тарифов.

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