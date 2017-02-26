Работники Радиоприбора требуют свои деньги

«Завод так и не работает, уже трижды назывались даты начала работы филиала “Дубненского машиностроительного завода” (ДМЗ) на базе “Радиоприбора”, в котором мы все должны трудиться», — заявил на митинге один из бывших работников.

Он отметил, что уже полгода длится волокита с заключением договора аренды между внешним управляющим и «ДМЗ».

«Полгода как больше тысячи работников оказались на улице, а решить вопрос по аренде не могут до сих пор», — отметил выступавший.

По его словам, руководство страны считает приоритетным развитие военно-промышленного комплекса и территорий Дальнего Востока, а «Радиоприбор» является одним из стратегических оборонных предприятий в ДФО.

Рабочие на митинге обратились к полпреду президента РФ в Дальневосточном округе Юрию Трутневу, вице-премьеру Дмитрию Рогозину с просьбой ускорить запуск завода и погасить долги по зарплате.

Участники митинга отметили, что власти края ранее помогли с частью выплат, выделив 178 млн рублей из бюджета региона.

Филиал ОАО «Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова» в Приморье юридически был создан осенью 2016 года, однако рабочих «Радиоприбора» в него не трудоустроили, как обещали.

Также «Радиоприбор» по-прежнему остается одним из крупнейших предприятий-должников по зарплате в Приморском крае. По данным на январь, долг завода перед работниками составляет 460 млн рублей.

Как сообщалось, в прошлом году в результате сокращения практически все 1,2 тыс. сотрудников предприятия потеряли работу.

В декабре 2016 года бывшие сотрудники завода обратились к главе государства с просьбой сохранить предприятие и уникальный коллектив.

Тогда вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в Facebook отметил, что поручил Минобороны помочь предприятию с заказами.

В конце декабря завод подписал трехлетний контракт по гособоронзаказу. Планировалось, что в январе начнется набор бывших сотрудников «Радиоприбора» в приморский филиал Дубненского машиностроительного завода.