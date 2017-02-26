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10:28 (мск), источник: РИА Новости

ВКС и морская авиация получат около 160 самолетов и вертолетов в этом году

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Около 160 самолетов и вертолетов получат в этом году Воздушно-космические силы (ВКС) и Морская авиация ВМФ России, рассказал журналистам главком ВКС РФ Виктор Бондарев.

Источник: РИА Новости
Всего около 140 самолетов и вертолетов должно поступить в ВКС в этом году. Плюс еще морская авиация, поэтому всего около 160 единиц новой техники
Виктор БондаревГлавком ВКС РФ
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По словам главнокомандующего ВКС, общая укомплектованность авиационной техникой всех частей ВКС России на сегодняшний день составляет 100%. Доля новой техники — около 55%.

«Мы продолжаем закупки, продолжаем ее получать. Заводы вышли на проектную мощность, и проблем с поставкой техники я сегодня не вижу», — подчеркнул Бондарев. При получении каждой новой машины и летчики, и инженеры проходят переподготовку, досконально изучают всю матчасть, сдают зачет на право эксплуатации того или иного комплекса, а потом приезжают в полки и обучают остальных, пояснил главком.

В декабре начальник главного штаба — первый заместитель главкома ВКС Павел Кураченко сообщал, что всего до 2020 года ВКС получат более 900 новых самолетов и вертолетов и столько же — отремонтированных.

Комментарии
6
Сергей Саморуков
Какое счастье . А у знакомых(Москва) пацан попал в инфекционную больницу и ему там назначили УЗИ почек . Так раз в неделю в больницу приезжает врач , который имеет право это делать детям . И это в Москве!!!
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Ольга Лысенко
Мы то в России продержимся...!
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вася полянский
люди работу получают! в отпуска в анапу поедут детей радовать пивас пить
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