ВКС и морская авиация получат около 160 самолетов и вертолетов в этом году

Всего около 140 самолетов и вертолетов должно поступить в ВКС в этом году. Плюс еще морская авиация, поэтому всего около 160 единиц новой техники

По словам главнокомандующего ВКС, общая укомплектованность авиационной техникой всех частей ВКС России на сегодняшний день составляет 100%. Доля новой техники — около 55%.

«Мы продолжаем закупки, продолжаем ее получать. Заводы вышли на проектную мощность, и проблем с поставкой техники я сегодня не вижу», — подчеркнул Бондарев. При получении каждой новой машины и летчики, и инженеры проходят переподготовку, досконально изучают всю матчасть, сдают зачет на право эксплуатации того или иного комплекса, а потом приезжают в полки и обучают остальных, пояснил главком.

В декабре начальник главного штаба — первый заместитель главкома ВКС Павел Кураченко сообщал, что всего до 2020 года ВКС получат более 900 новых самолетов и вертолетов и столько же — отремонтированных.