Глава ТПП рассказал, какие отрасли могут стать локомотивами экономики
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости/Прайм.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости/Прайм.
«Сегодня мы видим, что деловая активность постепенно восстанавливается… На мой взгляд, главная задача — поддержать позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса, а для этого, прежде всего, необходима предсказуемость условий его работы», — сказал он в преддверии Российского инвестиционного форума, который пройдет в Сочи
«Что касается драйверов роста, то ими, в частности, могут стать
«Если говорить о прогнозах, то мы рассчитываем, что уже в текущем году экономика России окажется в “зеленой зоне”. О конкретных цифрах пока говорить преждевременно, но все предпосылки для роста определённо есть. И мы полагаем, что в среднесрочной перспективе российская экономика достигнет, по крайней мере, уровня среднемировых темпов роста, но вполне вероятно, что этот рост окажется и выше», — заключил Катырин.