Глава ТПП рассказал, какие отрасли могут стать локомотивами экономики

«Сегодня мы видим, что деловая активность постепенно восстанавливается… На мой взгляд, главная задача — поддержать позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса, а для этого, прежде всего, необходима предсказуемость условий его работы», — сказал он в преддверии Российского инвестиционного форума, который пройдет в Сочи 27—28 февраля .

«Что касается драйверов роста, то ими, в частности, могут стать отрасли-локомотивы, которые развиваются быстрее, а также имеют значительный мультипликативный эффект. К таким отраслям относятся строительный и транспортный комплексы, особое внимание также должно уделяться сферам образования, информационных технологий, НИОКР», — уверен Катырин.