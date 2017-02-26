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11:35 (мск), источник: РИА Новости

Глава ТПП рассказал, какие отрасли могут стать локомотивами экономики

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости/Прайм. Отраслями-локомотивами для российской экономики могут стать строительная, транспортная, а также сфера образования и технологий, заявил в интервью РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Источник: РИА Новости
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«Сегодня мы видим, что деловая активность постепенно восстанавливается… На мой взгляд, главная задача — поддержать позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса, а для этого, прежде всего, необходима предсказуемость условий его работы», — сказал он в преддверии Российского инвестиционного форума, который пройдет в Сочи 27—28 февраля.

«Что касается драйверов роста, то ими, в частности, могут стать отрасли-локомотивы, которые развиваются быстрее, а также имеют значительный мультипликативный эффект. К таким отраслям относятся строительный и транспортный комплексы, особое внимание также должно уделяться сферам образования, информационных технологий, НИОКР», — уверен Катырин.

По его словам, под необходимыми структурными реформами, прежде всего, стоит понимать модернизацию налоговой системы, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, реализацию политики импортозамещения, повышение эффективности институтов развития

«Если говорить о прогнозах, то мы рассчитываем, что уже в текущем году экономика России окажется в “зеленой зоне”. О конкретных цифрах пока говорить преждевременно, но все предпосылки для роста определённо есть. И мы полагаем, что в среднесрочной перспективе российская экономика достигнет, по крайней мере, уровня среднемировых темпов роста, но вполне вероятно, что этот рост окажется и выше», — заключил Катырин.

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