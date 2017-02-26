В Омске создали совет по обеспечению кадрами сфер строительства и дорог

Об этом сообщили в пресс-службе облправительства, и полное его название звучит как совет по обеспечению квалифицированными кадрами строительной отрасли, исходя из которого становится ясно, что орган будет решать вопросы занятости и профориентации строителей.

Пресс-служба правительства Омской области:

— Чтобы сохранить кадровый потенциал и обеспечить занятость «новобранцев» в профессии, при отраслевом министерстве создан отраслевой Совет по обеспечению квалифицированными кадрами строительного комплекса. В его состав вошли представители Минстроя, Минтруда, Минобразования, регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области», образовательных организаций и строительных компаний.

23 февраля состоялось первое заседание совета. Были подняты вопросы организации производственной практики в наступающем весенне-летнем строительном сезоне. Отмечается, что сейчас востребованы специалисты широкого профиля, которые смогут работать как в дорожной сфере, так и на объектах капремонта и благоустройства.

Пресс-служба правительства Омской области:

— Ипотечное кредитование становится доступней, и в ближайшее время ожидается оживление на рынке недвижимости. В этом году продолжится модернизация основных фондов в промышленности и сельском хозяйстве, предстоит выполнить большие объемы работ при ремонте и строительстве дорог. Совет по кадрам будет заниматься переориентацией кадров на востребованные направления.

Деятельность совета призвана формировать профессиональные навыки строителей, помогать нарабатывать опыт, обеспечивать молодых специалистов работой, чтобы те не мечтали уехать, равно как и укреплять традиции наставничества.