В Омске создали совет по обеспечению кадрами сфер строительства и дорог
Он будет существовать при региональном министерстве строительства и
Он будет существовать при региональном министерстве строительства и
Об этом сообщили в
— Чтобы сохранить кадровый потенциал и обеспечить занятость «новобранцев» в профессии, при отраслевом министерстве создан отраслевой Совет по обеспечению квалифицированными кадрами строительного комплекса. В его состав вошли представители Минстроя, Минтруда, Минобразования, регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области», образовательных организаций и строительных компаний.
23 февраля состоялось первое заседание совета. Были подняты вопросы организации производственной практики в наступающем
— Ипотечное кредитование становится доступней, и в ближайшее время ожидается оживление на рынке недвижимости. В этом году продолжится модернизация основных фондов в промышленности и сельском хозяйстве, предстоит выполнить большие объемы работ при ремонте и строительстве дорог. Совет по кадрам будет заниматься переориентацией кадров на востребованные направления.
Деятельность совета призвана формировать профессиональные навыки строителей, помогать нарабатывать опыт, обеспечивать молодых специалистов работой, чтобы те не мечтали уехать, равно как и укреплять традиции наставничества.