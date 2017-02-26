Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Пациенты техасской больницы могут подержать в руках свое сердце
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
СМИ: Фадеев говорит о побеге Максаковой на Украину
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
"Она не найдёт счастья": Фадеев о побеге Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
16Скончался Виталий Чуркин
1275-летие Солнца нации
10:59 (мск), источник: Om1.ru

В Омске создали совет по обеспечению кадрами сфер строительства и дорог

Он будет существовать при региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса.

Об этом сообщили в пресс-службе облправительства, и полное его название звучит как совет по обеспечению квалифицированными кадрами строительной отрасли, исходя из которого становится ясно, что орган будет решать вопросы занятости и профориентации строителей.

Пресс-служба правительства Омской области:

 — Чтобы сохранить кадровый потенциал и обеспечить занятость «новобранцев» в профессии, при отраслевом министерстве создан отраслевой Совет по обеспечению квалифицированными кадрами строительного комплекса. В его состав вошли представители Минстроя, Минтруда, Минобразования, регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области», образовательных организаций и строительных компаний.

23 февраля состоялось первое заседание совета. Были подняты вопросы организации производственной практики в наступающем весенне-летнем строительном сезоне. Отмечается, что сейчас востребованы специалисты широкого профиля, которые смогут работать как в дорожной сфере, так и на объектах капремонта и благоустройства.

Пресс-служба правительства Омской области:

— Ипотечное кредитование становится доступней, и в ближайшее время ожидается оживление на рынке недвижимости. В этом году продолжится модернизация основных фондов в промышленности и сельском хозяйстве, предстоит выполнить большие объемы работ при ремонте и строительстве дорог. Совет по кадрам будет заниматься переориентацией кадров на востребованные направления.

Деятельность совета призвана формировать профессиональные навыки строителей, помогать нарабатывать опыт, обеспечивать молодых специалистов работой, чтобы те не мечтали уехать, равно как и укреплять традиции наставничества.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тренер «Адмирала» на матче с «Авангардом» бросил в арбитров бутылку с водой
СМИ узнали о планах Японии по совместной деятельности на Курилах
Десятки человек пострадали при наезде машины в Новом Орлеане
Власти Малайзии рассказали о результатах вскрытия Ким Чен Нама
Саманта Пауэр написала статью о Виталии Чуркине
СМИ: США могут покинуть Совет ООН по правам человека
Де Мистура: теракт в Хомсе — попытка сорвать мирные переговоры
ВКС и морская авиация получат около 160 самолетов и вертолетов
Спорт
Пока вы спали: на сбор «Спартака» прибыл Федун О самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь