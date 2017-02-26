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11:14 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Египет все-таки решился на повышение стоимости виз в 2,5 раза

Власти Египта все-таки решились на повышение въездных виз с 25 до 60 долларов США с 1 июля 2017 года. Соответствующее заявление распространило министерство туризма страны, сообщают информагентства.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Египет повысит стоимость виз с 1 марта. Данный шаг вызвал резкое осуждение в туристическом сообществе. Представители сферы уверены, что Египет выбрал совершенно не подходящее время для повышения стоимости виз, и что эта мера приведет к еще большему кризису в отрасли.

Затем газета «Ахбар аль-Яум», ссылаясь на собственные источники, сообщила, что египетские власти решили отозвать свое решение о повышении стоимости туристической визы.

В последний раз Египет повышал стоимость визы с 15 до 25 долларов в 2014 году.

Гражданин Беларуси для получения египетской визы, которая ставится в аэропорту, должен иметь ваучер и бронь отеля.

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