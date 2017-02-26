Египет все-таки решился на повышение стоимости виз в 2,5 раза

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Египет повысит стоимость виз с 1 марта. Данный шаг вызвал резкое осуждение в туристическом сообществе. Представители сферы уверены, что Египет выбрал совершенно не подходящее время для повышения стоимости виз, и что эта мера приведет к еще большему кризису в отрасли.

Затем газета «Ахбар аль-Яум», ссылаясь на собственные источники, сообщила, что египетские власти решили отозвать свое решение о повышении стоимости туристической визы.

В последний раз Египет повышал стоимость визы с 15 до 25 долларов в 2014 году.

Гражданин Беларуси для получения египетской визы, которая ставится в аэропорту, должен иметь ваучер и бронь отеля.