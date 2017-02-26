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12:11 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани хотят построить уникальный тоннель к Черному морю

Делегация Краснодарского края представит на Российском инвестиционном форуме в Сочи уникальный проект строительства платного автодорожного тоннеля длиной 3,9 километра на автодороге Майкоп — Туапсе в районе Шаумянского перевала, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник: "Российская газета"

Если проект удастся реализовать (его стоимость аналитики оценивают в 4,5 миллиарда рублей), то в сутки по нему могут проезжать на черноморские курорты более пяти тысяч автомобилей. Эта дорога серьезно разгрузит федеральную трассу М4 «Дон», по которой идет основной поток туристов к морю.

Автодорога Майкоп — Туапсе является дублером федеральной трассы М-4 «Дон» и проходит по территории Адыгеи и предгорных районов Краснодарского края. Общая ее протяженность — 141,9 километра. Особенно неблагоприятные условия для движения — на участке Хадыженск — Туапсе, где есть серпантины, а сама дорога в нескольких местах пересекает железнодорожную магистраль.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Кубани Анатолия Вороновского, основной проблемой курортов Краснодарского края остается низкая автотранспортная доступность черноморского побережья. При общей протяженности береговой линии около 400 километров к нему сегодня ведут только два автодорожных маршрута.

— Этот проект не только обеспечит дополнительные выходы к побережью, но и положительно скажется на росте инвестиционной привлекательности всего южного региона, — полагает министр.

Ранее сообщалось, что одной из альтернативных трасс к черноморскому побережью может стать автомобильная дорога Майкоп — Туапсе. Рассматривались варианты привлечения к ее строительству инвестора. Два года назад реконструкция этой проблемной дороги оценивалась в 90 миллиардов рублей. А стоимость продолжения строительства тоннеля через Шаумянский перевал тогда была в пределах четырех миллиардов рублей. Работы велись с 2000 по 2006 год за счет средств федеральной казны, но из-за финансового кризиса проект был заморожен.

— Ситуация на федеральных дорогах Кубани осложнилась в связи с закрытием части международных курортов, являвшихся традиционным местом отдыха для россиян, — говорит вице-губернатор Краснодарского края, курирующий транспортную сферу, Андрей Алексеенко. — В июне — августе по трассе М-4 «Дон» наш край посетили автотуристы на пяти миллионах автомобилей. При этом пиковая интенсивность превысила 90 тысяч приведенных единиц. Для развития автотранспортных выходов к черноморскому побережью завершение строительства автодорожного тоннеля на участке автомобильной дороги Майкоп — Туапсе в районе Шаумянского перевала просто необходимо. Обследования объекта подтверждают его сохранность для возобновления производства работ, однако для продолжения строительства необходима повторная разработка проектно-сметной документации. Остаточная стоимость завершения строительства тоннеля — около четырех миллиардов рублей.

Справка «РГ»

Краснодарский край — ключевой транспортный узел юга страны. Здесь проходят маршруты двух международных транспортных коридоров, расположены девять незамерзающих морских портов, которые обеспечивают переработку около 30 процентов внешнеторговых грузов России, перевозимых морским флотом. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на Кубани составляет около 40 тысяч километров. Из этого числа 1,3 тысячи километров — дороги федерального значения, свыше девяти тысяч — регионального и почти 29,8 тысячи километров — местного.

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