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15:25 (мск), источник: 112.ua

Ремонтники выехали на место подрыва ЛЭП в Авдеевке

Ремонтники выехали на место поврежденных обстрелами линий электропередач в Авдеевке. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.

Источник: 112.ua

«Две группы энергетиков в пределах зоны безопасности вышли на осмотр поврежденных вчерашними обстрелами со стороны Авдеевки и Макеевки», — говорится в сообщении.

Ранее глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что по состоянию на 9:00 российская сторона в СЦКК так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня в районе прорыва ЛЭП в Авдеевке.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям доложили о ситуации в Авдеевке Донецкой области по состоянию на утро 26 февраля: город обесточен, вода подается по графику.

Утром 24 февраля жители Авдеевки остались без водоснабжения в результате обстрела. Позже воду в результате повреждения ДФС стали подавать почасово из запасных резервуаров.

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