Ремонтники выехали на место подрыва ЛЭП в Авдеевке

«Две группы энергетиков в пределах зоны безопасности вышли на осмотр поврежденных вчерашними обстрелами со стороны Авдеевки и Макеевки», — говорится в сообщении.

Ранее глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что по состоянию на 9:00 российская сторона в СЦКК так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня в районе прорыва ЛЭП в Авдеевке.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям доложили о ситуации в Авдеевке Донецкой области по состоянию на утро 26 февраля: город обесточен, вода подается по графику.

Утром 24 февраля жители Авдеевки остались без водоснабжения в результате обстрела. Позже воду в результате повреждения ДФС стали подавать почасово из запасных резервуаров.