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15:16 (мск), источник: Sputnik.md

Пугающая статистика: кишиневцы больше всего тратят на еду и коммуналку

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Вот уж точно говорят: статистика знает все. Опубликованный отчет Национального бюро статистики Молдовы «нарисовал» потрет типичного кишиневца.

Источник: Sputnik.md

И выяснилось, что проблем у жителя столицы сегодня хоть отбавляй. Самая главная — финансовая. Получают жители Кишинева настолько мало, что из заработанных доходов больше всего тратится на еду и коммунальные платежи.

«Я неоднократно говорил об этом, указывал властям на данный диссонанс! Уже несколько лет подряд мы говорим о печальной тенденции, когда большая часть доходов идет на элементарное выживание», — отметил в интервью Sputnik глава Лиги экономистов-реформаторов Георгий Ботнару.

По наблюдениям эксперта, каждые несколько месяцев фиксируется рост цен на основные продукты питания — мясо, рыбу, фрукты и овощи.

При этом, по статистике, приведенной ниже, следует, что 37 процентов от зарплаты уходит на еду и 18 процентов — на коммунальные платежи.

На что тратят деньги жители Кишинева

«А в зимние месяцы оплата коммуналки и вовсе съедает почти всю получку среднего кишиневца. Поймите: в столице должны вырасти зарплаты, причем хотя бы на 100 процентов. Где это видано, что размер платежей, направленных на отопление, выше, чем у некоторых сама зарплата? С чего платят наши люди по 2000—3000 леев за обслуживание двухкомнатной квартиры, когда сами получают 3000−4000 тысячи?» — возмущен Ботнару.

Исходя из того же отчета следует, что не в каждой семье в столице Молдовы найдется холодильник: на сто домохозяйств в муниципии Кишинев приходится всего 99 холодильников.

Также по статистике, кишиневцы стали меньше пользоваться фотоаппаратами, магнитофонами и механическими стиральными машинами.

Также любопытный и печальный факт: по официальным данным, лишь 90% домов в Кишиневе подключены к сети канализации. Не все квартиры оборудованы и санитарным узлом. Водопровод не проведен в 2% домах столичного муниципия, а газ — в 9%. Единственное, чем в Кишиневе обеспечены все его жители, — это электричество.

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