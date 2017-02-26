Белорусские адвокаты 1 марта бесплатно проконсультируют по декрету № 3

Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Республиканской коллегии адвокатов, член Совета Республики Виктор Чайчиц.

Он отметил, что в настоящее время отработан четкий механизм для решения вопроса по освобождению от уплаты сбора на финансирование государственных расходов тех граждан, которые не должны его платить или в силу сложившихся обстоятельств могут быть освобождены от уплаты. Однако, к сожалению, на местах вопрос не всегда решается правильно и своевременно.