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20:06 (мск), источник: РИА Новости

Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Купюра номиналом 200 рублей, которая готовится к обороту, будет сделана по новой технологии, увеличивающей срок ее эксплуатации, рассказал глава Гознака Аркадий Трачук.

Источник: РИА Новости

«Одну из новых банкнот планируется изготовить по новым технологиям. Она будет более долговечной… Есть технология долговечных бумаг, подразумевающая специальную обработку. Вот ее и планируется использовать для изготовления одной из новых банкнот младшего номинала», — рассказал Трачук в интервью «Российской газете».

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Сейчас, по его словам, мелкие номиналы изнашиваются примерно за год, банкноты крупных номиналов — за несколько лет. Однако, по наблюдению главы Гознака, ветхих денег в обращении практически нет — они исчезли вместе с десятирублевыми банкнотами.

ЦБ РФ в 2017 году выпустит в денежное обращение в России новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей с изображениями символов, выбранных россиянами по итогам конкурса завершившегося в октябре прошлого года.

На купюре номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. На купюре номиналом 2000 рублей будут символы Дальнего Востока — мост на остров Русский и космодром «Восточный».

Комментарии
5
Иван Петров
Ничо не попутал, убожище?
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Владимир Пацак
Скоро на купюрах Путин фуражке появится.
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Александр Романский
Символично, ведь 200 руб в европейской части примерно равны по покупательной способности 2000 на Дальнем Востоке)))
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