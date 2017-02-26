Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей

«Одну из новых банкнот планируется изготовить по новым технологиям. Она будет более долговечной… Есть технология долговечных бумаг, подразумевающая специальную обработку. Вот ее и планируется использовать для изготовления одной из новых банкнот младшего номинала», — рассказал Трачук в интервью «Российской газете».

Сейчас, по его словам, мелкие номиналы изнашиваются примерно за год, банкноты крупных номиналов — за несколько лет. Однако, по наблюдению главы Гознака, ветхих денег в обращении практически нет — они исчезли вместе с десятирублевыми банкнотами.

ЦБ РФ в 2017 году выпустит в денежное обращение в России новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей с изображениями символов, выбранных россиянами по итогам конкурса завершившегося в октябре прошлого года.

На купюре номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. На купюре номиналом 2000 рублей будут символы Дальнего Востока — мост на остров Русский и космодром «Восточный».