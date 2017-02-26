Орешкин назвал условие для ускорения роста экономики

В статье, которую он написал в журнале Российского инвестиционного форума в Сочи, Орешкин отметил, что устойчивые темпы роста приведут к увеличению потоков инвестиций, к рациональному использованию трудовых ресурсов, а также к росту производительности.

«Снижается число тех, кто говорит о неопределенности экономической ситуации как о главной проблеме, — с 55 пунктов в декабре 2016 года до 47 в январе 2017-го», — сказал министр (цитата по ТАСС).

По его мнению, о восстановлении экономической активности в стране свидетельствуют данные опросов предпринимателей, которые показывают улучшение ожиданий бизнеса.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 27—28 февраля . Его программа содержит три тематических блока: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни».

В середине февраля Орешкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в экономике «на начало» 2017 года складывается «довольно позитивная» ситуация. Он сказал, что в этом году рост российской экономики по прогнозам должен составить 2%. Инфляция в этом году не должна превышать запланированной отметки 4%.

Через несколько дней глава государства заявил, что макроэкономические показатели 2016 года оказались лучше, чем ожидалось. По его мнению, в экономике страны прослеживается положительная динамика.