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20:52 (мск), источник: РБК

Орешкин назвал условие для ускорения роста экономики

Реализация прорывных проектов приведет к ускорению роста российской экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин перед началом инвестиционного форума в Сочи.

Источник: РИА "Новости"

Для роста российской экономики необходимы прорывные проекты, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.

В статье, которую он написал в журнале Российского инвестиционного форума в Сочи, Орешкин отметил, что устойчивые темпы роста приведут к увеличению потоков инвестиций, к рациональному использованию трудовых ресурсов, а также к росту производительности.

По мнению Орешкина, проекты будут способствовать наращиванию объемов несырьевого экспорта

По его мнению, о восстановлении экономической активности в стране свидетельствуют данные опросов предпринимателей, которые показывают улучшение ожиданий бизнеса.

«Снижается число тех, кто говорит о неопределенности экономической ситуации как о главной проблеме, — с 55 пунктов в декабре 2016 года до 47 в январе 2017-го», — сказал министр (цитата по ТАСС).

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Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 27—28 февраля. Его программа содержит три тематических блока: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни».

В середине февраля Орешкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в экономике «на начало» 2017 года складывается «довольно позитивная» ситуация. Он сказал, что в этом году рост российской экономики по прогнозам должен составить 2%. Инфляция в этом году не должна превышать запланированной отметки 4%.

Через несколько дней глава государства заявил, что макроэкономические показатели 2016 года оказались лучше, чем ожидалось. По его мнению, в экономике страны прослеживается положительная динамика.

Комментарии
19
fkbplus
Бред сивой кобылы (извините за мой французский)! Кто эту статистику ему насчитал, что снизилось число опрошенных по мнению "неопределенности" в перспективах экономического развития? Кто у нас вообще занимается экономикой? Я не говорю о сырьевой экономике! Я имею ввиду реальный сектор! Кто им занимается? Где программы развития малого бизнеса и предпринимателей? Где формирования предпринимательской среды? У нас в предпринимателях или "гладиатором" надо быть или "терминатором" или "железным человеком"! Где льготное кредитование в 2-4%? Где насыщение рынка денежными средствами и оборотным капиталом? Я вас уверяю таких вопросов еще не одну сотню можно насобирать!
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Александр Романский
Слова то правильные, не придерешься. Вот только со словом "прорыв" у нас ассоциация на уровне ЖКХ, но никак не экономического развития.
Главный секрет Полишинеля - выше нефть - громче фанфары.
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А Б
Складывается впечатление, что Орешкину не даёт покоя слава волшебника Изумрудного города. Вот только очки с зелёными стёклами забыл населению раздать.
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