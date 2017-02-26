Орешкин назвал условие для ускорения роста экономики
Реализация прорывных проектов приведет к ускорению роста российской экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин перед началом инвестиционного форума в Сочи.
Реализация прорывных проектов приведет к ускорению роста российской экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин перед началом инвестиционного форума в Сочи.
Для роста российской экономики необходимы прорывные проекты, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.
В статье, которую он написал в журнале Российского инвестиционного форума в Сочи, Орешкин отметил, что устойчивые темпы роста приведут к увеличению потоков инвестиций, к рациональному использованию трудовых ресурсов, а также к росту производительности.
По его мнению, о восстановлении экономической активности в стране свидетельствуют данные опросов предпринимателей, которые показывают улучшение ожиданий бизнеса.
«Снижается число тех, кто говорит о неопределенности экономической ситуации как о главной проблеме, — с 55 пунктов в декабре 2016 года до 47 в январе 2017-го», — сказал министр (цитата по ТАСС).
Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи
В середине февраля Орешкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в экономике «на начало» 2017 года складывается «довольно позитивная» ситуация. Он сказал, что в этом году рост российской экономики по прогнозам должен составить 2%. Инфляция в этом году не должна превышать запланированной отметки 4%.
Через несколько дней глава государства заявил, что макроэкономические показатели 2016 года оказались лучше, чем ожидалось. По его мнению, в экономике страны прослеживается положительная динамика.
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