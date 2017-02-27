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01:26 (мск), источник: БЕЛТА

Включение дорожного сбора в стоимость топлива не рассматривается — Минтранс

Механизм взимания дорожного сбора в Беларуси может быть усовершенствован, но его включение в стоимость топлива не рассматривается.

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об этом в интервью «Главному эфиру» на телеканале «Беларусь 1» заявил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, сообщает БЕЛТА.

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«У нас такая схема действовала до 2008 года. Акцизы на топливо шли на финансирование расходов дорожного хозяйства (с 2008 года топливные акцизы больше не участвуют в формировании дорожных фондов, а направляются в республиканский бюджет — Прим. БЕЛТА). Три года назад введен новый механизм. Он может быть усовершенствован, но такой вопрос (о включении дорожного сбора в цену топлива — Прим. БЕЛТА) не рассматривается», — сказал Алексей Авраменко.

Он проинформировал, что дорожный сбор — это целевые средства, которые идут на определенные объекты. На Br150, которые в среднем платит владелец авто, можно отремонтировать около 6 кв. м дорог, что составляет около 24% в общем годовом расходе дорожного хозяйства. Предлагается усовершенствовать порядок распределения средств, сформирован перечень местных автомобильных дорог, которые требуют ремонта.

«Речь идет о 6 тыс. км. Готовятся предложения по финансированию, чтобы в ближайшие два- три года выполнить максимальный объем и привести в надлежащее состояние сеть местных дорог», — отметил первый замминистра.

Также он рассказал о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития. В настоящее время готовятся документы для проведения международного конкурса на реконструкцию участка трассы М10 от Гомеля до Мозыря.

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