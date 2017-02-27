Новые лифты появились в домах Приморья

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, ремонт осуществлялся краевым Фондом капитального ремонта многоквартирных домов. Его программа эффективно помогает обновлять городское лифтовое хозяйство.

«Сейчас в ведении нашей управляющей компании — 256 лифтов, из них 158 нуждаются в замене. Если этого не сделать, то через два-три года они будут остановлены. Поэтому сейчас мы вместе с фондом и администрацией города работаем над актуализацией программы капремонта, чтобы заменить лифты в проблемных домах», — рассказал инспектор по лифтам ООО «УК Фрунзенского района» Юрий Кочетков.

Новый лифт на проспекте Острякова, 1 строители заменили в сжатые сроки.

«По контракту на выполнение работы нам давалось 45 дней, однако сделали мы ее за 30. На последнем этаже дома проживает мужчина с ограниченными возможностями, колясочник. И он попросил нас заменить лифт как можно быстрее, ведь без подъемника он не в состоянии выйти на улицу. Мы пошли навстречу и работали без выходных», — рассказал представитель подрядной организации.

Еще один лифт установлен на Амурской, 7. Этот подъемник выработал свой ресурс.

Новые лифты относятся к классу энергоэффективного оборудования, а значит, для жителей этих домов будет снижен ОДН. В кабинах предусмотрено голосовое сопровождение и тактильные пиктограммы для слабовидящих людей.

Всего в 2017 году планируется установить более 100 новых лифтов.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в Приморском крае с 2014 года. Все работы финансируются за счет обязательных взносов, которые оплачивают собственники помещений.

По инициативе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского приморцы, достигшие 70 лет, получают компенсацию расходов по оплате взноса за капремонт.

Кроме того, в мае 2016 года сельские педагоги, имеющие в собственности жилплощадь в многоквартирных домах, получили возможность компенсировать взносы на капитальный ремонт. Инициатором изменений в краевой закон о социальной поддержке льготников стал глава края. Согласно законодательству, если педагоги являются собственниками квартир, они могут рассчитывать на компенсации по капремонту в размере 100%.

В краевом департаменте труда и социального развития напоминают, что основным условием для получения любых компенсационных выплат является предоставление квитанций, подтверждающих расходы. По всем возникающим вопросам специалисты советуют обращаться в территориальные отделы департамента или МФЦ по месту жительства.