Роспотребнадзор провел внеплановую проверку «Фреш25» за неделю до «Экспертизы PM»

Владивосток, 27 февраля, PrimaMedia.

Внеплановая проверка по поручению Приморского Роспотребнадзора прошла в супермаркете «Фреш25» на Семеновской, 15 за неделю перед контрольной закупкой салатов, которая была проведена редакцией ИА PrimaMedia в рамках «Экспертизы PM». Как сообщило агентству руководство торговой сети, в ходе проверки не было выявлено нарушений.

— Регулярно Роспотребнадзор проводит плановые проверки продукции собственного производства. Выборочно берутся образцы продукции на проверку в лабораторию. Перед вашей закупкой 13 декабря проводилась проверка. Все в норме, нарушений нет, — сообщила специалист маркетингового отдела Наталья Демидова.

13 декабря 2016 года специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» и Роспотребнадзора были обследованы помещения супермаркета на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и проведение дератизационных мероприятий.

На экспертизу специалистам были отданы вторые горячие блюда — плов со свининой и печень по-строгановски, где специалистами не было выявлено нарушений.

— Все супермаркеты сети «Фреш 25», в том числе и на Семеновской, 15, регулярно проходят как плановые, так и внеплановые проверки Роспотребнадзора и СЭС, о чем свидетельствуют документы.

Все помещения супермаркетов обрабатываются безопасными для человека растворами против тараканов и грызунов. Затем после обработки проходит влажная уборка всех поверхностей. В цехах собственного производства работает квалифицированный персонал, который в обязательном порядке проходит медкомиссию и имеет санкнижки. Вход в цех по производству собственной продукции и выпечки строго в чистой отглаженной униформе. Сотрудники обязательно переодеваются в халаты, перчатки, шапочки и сменную обувь — с санитарными нормами у нас очень строго, — сообщила Наталья Демидова.

Напомним, что участниками «Экспертизы РМ» были взяты в преддверии новогодних праздников образцы салата «Кальмар под майонезом» в следующих супермаркетах: «Три кота» на Бородинской, 14, «Парус» на пр-те 100-летия Владивостока, 68, «Фреш 25» на Семеновской, 15, «Реми» на Шуйской, 23а, «Самбери» на Русской, 2к и «Михайловский» на пр-кте 100-летия Владивостока, 150 В. Три из шести образцов не прошли тест, говорящий об общем количестве микроорганизмов в продукте. Многие образцы также не прошли проверку на допустимое количество плесени и дрожжей.

Салат, приобретенный в супермаркете «Парус», не прошел по показателям на КМАФАнМ, также обнаружили кишечную палочку и сильно завышенное количество дрожжей и плесени. Тот же самый набор показал и салат из супермаркета «Фреш 25». Очень высокий результат на КМАФАнМ показал салат, купленный в супермаркете «Михайловский». В нем также нашли кишечную палочку. Салат с кальмаром, купленный в «Реми», не прошел проверку лишь на кишечную палочку и наличие дрожжей, которые превышают норму. А вот в образце из супермаркета «Три кота» специалисты лаборатории нашли только кишечную палочку. В салате от «Самбери» немного превышено содержание плесени и дрожжей.

Напомним, что редакцией была проведена закупка салата «Кальмар под майонезом», чтобы узнать, что ели горожане в новогодние праздники и как обстоит дело в кулинарных цехах на самом деле.

Информационное агентство стало инициатором проведения ряда экспертиз пищевых продуктов в рамках проекта «Экспертиза PM» — молочные продукты, мясные изделия, блюда японской кухни и др.