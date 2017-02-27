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07:30 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Кудымкаре передумали отключать воду

Администрация города отложила отключение на неопределённый срок.

Источник: Reuters

В Кудымкаре передумали отключать воду. В ближайшее время отключение воды во всём городе не состоится, сообщает Parmanews. Однако его не отменяют. Сейчас власти займутся подробным изучением ситуации по предстоящему отключению. Точных сроков прекращения подачи воды в квартиры жителей администрация пока не называет. В ближайшее время власти исследуют потребность в воде городских соцобъектов.

Напомним, воду в Кудымкаре обещали полностью отключить воду с 10 по 15 марта. Впервые власти объявили об этом 14 февраля. В городе планировали ввести режим ЧС. Жителей просили начинать запасаться водой ещё с середины февраля. Причина такого долго отключения — потребность изучить месторождения воды из-за истекающей лицензии водоканала.

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