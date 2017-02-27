В Кудымкаре передумали отключать воду. В ближайшее время отключение воды во всём городе не состоится, сообщает Parmanews. Однако его не отменяют. Сейчас власти займутся подробным изучением ситуации по предстоящему отключению. Точных сроков прекращения подачи воды в квартиры жителей администрация пока не называет. В ближайшее время власти исследуют потребность в воде городских соцобъектов.

Напомним, воду в Кудымкаре обещали полностью отключить воду с 10 по 15 марта. Впервые власти объявили об этом 14 февраля. В городе планировали ввести режим ЧС. Жителей просили начинать запасаться водой ещё с середины февраля. Причина такого долго отключения — потребность изучить месторождения воды из-за истекающей лицензии водоканала.