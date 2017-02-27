Челябинск опустился в рейтинге качества жизни

Южноуральцы потеряли несколько позиций в рейтинге качества жизни. Его составляет «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Челябинская область опустилась на четыре ступеньки и заняла 19-ую строчку. На две позиции упала Свердловская область, она на 12-ом месте. Неплохо выглядит Ханты-Мансийский автономный округ — он на восьмом месте. У Тюмени десятое место. Хуже всех в уральском округе позиции Курганской области, она в рейтинге на 78-ой строчке.