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07:11 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинск опустился в рейтинге качества жизни

Челябинская область потеряла четыре позиции в рейтинге качества жизни регионов.

Южноуральцы потеряли несколько позиций в рейтинге качества жизни. Его составляет «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Челябинская область опустилась на четыре ступеньки и заняла 19-ую строчку. На две позиции упала Свердловская область, она на 12-ом месте. Неплохо выглядит Ханты-Мансийский автономный округ — он на восьмом месте. У Тюмени десятое место. Хуже всех в уральском округе позиции Курганской области, она в рейтинге на 78-ой строчке.

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