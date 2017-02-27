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07:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

В три раза увеличатся объёмы капремонта в Иркутске

В Иркутске в 2017 году более чем в три раза увеличатся объёмы капитального ремонта многоквартирных домов.

Источник: РИА "Новости"

На слушаниях в думе города 22 февраля гендиректор Фонда капремонта МКД Иркутской области Денис Быков, в прошлом году было отремонтировано 43 дома, то в нынешнем планируется 155.

Денис Быков напомнил, что с 2017 года будут реализовываться трехлетние краткосрочные планы, а не однолетние, как раньше. В два первых краткосрочных плана включено 629 МКД с лифтами и 832 МКД с газом, нуждающихся в капремонте. Значительная часть находится в Иркутске, точной цифры пока нет, т.к. планы ещё корректируются, но ожидается, что в городе будет отремонтировано около 200 домов с лифтами и почти 400 — с газом.

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