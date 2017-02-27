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07:24 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский край полностью обеспечен зерном и картофелем

Реализованные в 2016 году госпрограммы в сфере АПК позволили Красноярскому краю полностью обеспечить не только себя зерном и картофелем, но и поставлять эти виды продукции за пределы региона.

Источник: Reuters

Об этом на минувшей неделе сообщил заместитель министра сельского хозяйства края Сергей Брылев на заседании комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания.

22 февраля краевые депутаты заслушали информацию правительства региона «Об утверждении государственной программы Красноярского края “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия”» за 2016 год в части реализации подпрограмм «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» и «Поддержка малых форм хозяйствования». С докладами выступили заместители министра сельского хозяйства Сергей Брылев и Оксана Дивногорцева.

По словам Брылева, на реализацию первой подпрограммы в бюджете края 2016 года было предусмотрено 1 млрд 509 млн рублей (27,4% от общего объема программы), финансирование составило 1 млрд 507,9 млн рублей, или 99,9%, в том числе: за счет средств краевого бюджета освоено 663,49 млн рублей, что составляет почти 100% (99,99%) от годовых назначений (663,54 млн рублей), за счет средств федерального бюджета фактически перечислено получателям 844,4 млн рублей, или 99,9% от плана на год (845,5 млн рублей).

В результате реализации подпрограммы за счет собственного производства Красноярский край не только полностью обеспечен зерном, картофелем, но и располагает возможностью реализовать за пределы края значительные объемы данной продукции, в том числе: зерна более 600 тыс. тонн, картофеля — до 110 тыс. тонн.

Сергей Брылев сообщил:

«Валовое производство овощей в крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей таково: планировалось в 2016 году собрать 16,2 тыс. тонн, но по факту получилось 36,7 тыс. тонн, что превышает ожидания министерства в 2,3 раза. А вот производство муки сократилось на 2,9 процента. Это прежде всего связано с возросшей конкуренцией с алтайскими производителями и изношенностью производственных мощностей в нашем регионе. Благодаря реализации программы индекс роста производства в растениеводстве составляет 2 процента. В то же время охват внесением минеральных удобрений на посевные площади составляет 45 процентов, что сказывается на сохранении плодородия земель. В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию семь объектов, общий объем инвенстиций — 64 млн рублей. В их числе два овощехранилища в Березовском районе и пять теплиц в Минусинском».

Председатель комитета Сергей Зяблов спросил докладчика о том, чего не удалось добиться министерству в растениеводстве за последние годы. Брылев пояснил, что хоть и удалось выполнить немало (например, средняя урожайность зерновых была 15 ц/га, а сейчас 25 ц/га), но сейчас особое внимание нужно уделить сохранению плодородия земель. «Если хозяйства Шарыповского и Ужурского районов не изменят свой подход, то через 50 лет там, вероятно, будут наблюдаться проблемы в части плодородия».

Депутат Николай Креминский заметил:

«Хорошо и приятно говорить о росте урожайности зерна до 25 ц/га. А что крестьяне будут делать, если она вырастет до 30 ц/га? Куда мы будем девать зерно? Сегодня тонна пшеницы стоит 6 тыс. рублей, а себестоимость составляет 6200».

На реплику депутата решил ответить заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Леонид Шорохов: «Все направления программы в части растениеводства надо сохранить, а может быть, даже расширить. Что касается так называемого профицита зерна, то он сегодня есть, а завтра его может и не быть. Нам надо достичь показателя — одна тонна зерна на одного жителя края».

Заместитель министра сельского хозяйства края Оксана Дивногорцева рассказала о поддержке малых форм хозяйствования в аграрном секторе. По ее словам, в 2016 году из краевого бюджета субсидии были выплачены 44 кооперативам из 23 районов региона. Общий объем финансирования составил 70 млн 791,8 тыс. руб. За 2016 год кооперативы получили субсидии на закуп у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 22 973,2 тонны молока (2015 год — 20 562, 2 тонны), 1321,6 тонны мяса свиней (2015 год — 1102,1 тонны), 1877,4 тонны мяса крупного рогатого скота (2015 год — 1761 тонна).

Оксана Дивногорцева отметила:

«Особое внимание министерство уделяет выделению грантов, в том числе кооперативам. В 2016 году общий объем финансирования по данной статье составил почти 90 млн рублей, в том числе 56 млн — средства федерального бюджет, 34 млн — краевого. Поступило семь заявок. Гранты выплачены пяти кооперативам. По оперативным данным, в рамках реализации проектов по развитию материально- технической базы кооперативами, получившими в 2016 году грантовую поддержку, создано 58 постоянных рабочих мест. Выручка составила 190 млн рублей».

Сегодня кооперативы созданы в 29 муниципальных районах и объединяют 3642 гражданина, ведущих личное подсобное хозяйство, 94 крестьянских хозяйств, 97 юридических лиц. В 2016 году для участия в конкурсном отборе по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм поступила 31 заявка. Объем финансирования составил 91 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Объем финансирования начинающим фермерам в 2016 году достиг 153 млн рублей. Гранты получили 53 начинающих фермера. Выручка от реализации продукции составила 164 млн рублей, в 2015 году этот показатель составлял 113 млн.

«Очень тяжело осуществлять контроль за расходованием средств. Но с нынешнего года полномочия по сбору отчетности переданы на уровень муниципальных районов», — сказала Оксана Дивногорцева.

Заместитель председателя комитета Владислав Зырянов подчеркнул: «Надо усиливать поддержку малых форм хозяйствования в АПК. За последние 25 лет у нас появились районы, где полностью исчезло сельхозпроизводство. И небольшие кооперативы и мелкие фермеры — это зернышки, которые должны взойти в ближайшем будущем». Леонид Шорохов отреагировал на реплику: «На днях у меня состоялась встреча с губернатором. Глава края распорядился, чтобы в этом году поддержка малых форм в сельском хозяйстве была не меньше, чем в 2016 году».

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