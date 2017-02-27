Инвесторы не спешат в Приморье

По сообщению Приморскстата, на развитие экономики и социальной сферы края за счет всех источников финансирования в 2016 году использовано 123,5 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, что составило 83 процента к уровню предыдущего года.

«В общем объеме инвестиций в основной капитал инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь составили 42 процента, в здания и сооружения — 36 процентов, в жилье — 17 процентов», — говорится в сообщении Приморскстата.

Из общего объема инвестиций в основной капитал по Приморью инвестиции крупных и средних организаций составили 96,2 миллиарда рублей, или 85 процентов по отношению к 2015 году.

По видам экономической деятельности наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций крупных и средних организаций края составляют инвестиции в транспорт и связь — 24 процента, в обрабатывающие производства — 22 процента, государственное управление и обеспечение военной безопасности и социальное страхование — 16 процентов.

В общем объеме инвестиций крупных и средних организаций собственные средства составили 36 процентов, или 35 миллиардов рублей, привлеченные — 64 процента, или 61,2 миллиарда рублей. Из общего объема привлеченных средств заемные средства других организаций составили 18,8 миллиарда рублей, бюджетные средства — 25,4 миллиарда, средства организаций и населения на долевое строительство — 2, 6 миллиарда рублей.