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07:55 (мск), источник: Newslab.ru

«Жилфонд» рассказал красноярцам о том, как установить счетчики на воду и свет

Для жителей, чьи квартиры не оснащены счётчиками, с 1 января 2017 года норматив на воду и электроэнергию увеличился в 1,5 раза.

Источник: AP 2017

Специалисты Городской управляющей компании рассказали красноярцам о том, как установить счетчики на воду и электроэнергию. Как отметили в пресс-службе «Жилфонда», при установке индивидуальных приборов учета горожане смогут значительно сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, индивидуальные приборы учёта (ИПУ) — это приборы, которые учитывают личное потребление коммунальных ресурсов собственником помещения (жилого или нежилого). Их установка — обязанность каждого собственника (исключение составляют помещения, где нет возможности установить счётчик). Согласно федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», все жилые дома и квартиры должны были быть оснащены приборами учёта воды, тепла и электричества. Для жителей, чьи квартиры не оснащены счётчиками, с 1 января 2017 года норматив на воду и электроэнергию увеличился в 1,5 раза.

С установленными приборами учёта жители платят только за фактическое потребление, поэтому при необходимости могут сократить расходы воды, либо электроэнергии.

«Расходы на приобретение и установку счётчиков несёт собственник. Приборы учёта можно приобрести в магазинах сантехники. При покупке счетчика убедитесь, что он полностью укомплектован: в комплекте должны быть сетчатый фильтр, два присоединителя с ниппелями, накидными гайками и прокладками и обратный клапан. Следующий важный аспект при покупке счетчика — наличие паспорта прибора. В этом документе содержится информация о соответствии прибора учета утвержденному типу, сведения о дате первичной поверки прибора и об установленном межповерочном интервале, а также требования к условиям эксплуатации прибора», — пояснили в пресс-службе.

Стоимость счётчиков зависит от марки производителя и технических характеристик приборов, эту информацию можно получить в магазине. Важно также помнить, что приборы учета должны иметь сертификат утвержденного типа Госстандарта России и должны быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений. Кроме того, они должны быть опломбированы органами метрологической службы и иметь действующую отметку (печать) о государственной поверке. Приборы учета, у которых истек срок действия поверки, не допускаются к эксплуатации в качестве расчетных. Это значит, что в течение первых трёх месяцев плату за коммунальный ресурс будут насчитывать по среднему значению (то есть по среднему объему воды, который собственник тратил за последние шесть месяцев). Если же и в течение этих трёх месяцев счётчик не будет поверен, плату начислят по установленному законом нормативу с применением повышающего коэффициента, фактически платить придётся больше.

«Приборы учета, у которых истек срок действия сертификации, а также исключенные из реестра средств измерений, но выпущенные в период действия сертификата, могут применяться при наличии действующего клейма государственной поверки», — подчеркнули в «Жилфонде».

Счётчики могут установить управляющие организации, коммерческие монтажные организации, имеющие разрешительный документ на производство данного вида работ (в противном случае оборудование может быть снято с гарантии завода-изготовителя и / или может быть не допущено в эксплуатацию из-за нарушений в монтаже), а также застройщик в строящихся многоквартирных домах. Однако стоимость таких услуг у разных организаций различна.

После установки счётчиков необходимо обратиться в управляющую организацию с заявлением, образец которого должен быть в УК, и копией паспорта прибора учёта (оригинал остается у собственника) для ввода в эксплуатацию установленных приборов учета и начала расчета по ним.

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