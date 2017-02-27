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08:37 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график уборки дворов на 28 февраля

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала график комплексной уборки дворов от снега на 28 февраля.

В Орджоникидзевском районе очистят завтра дворы от снега на ул. Конституции, 6; ул. Кольцевая, 50, 159; ул. Короленко, 8; ул. Блюхера, 6а; ул. Вологодская, 56, 146; ул. Российская, 56а; ул. Ш. Руставели, 76; ул. Мира, 9/2; Уфимское шоссе, 25/2.

В Калининском районе уборка дворов пройдет на ул. Черниковская, 75/1, 77; ул. Первомайская, 48; ул. А. Невского, 8; ул. Б. Хмельницкого, 14, 18, 20; ул. Вологодская, 17; ул. Плеханова, 5/1; ул. Кигинская, 2а; ул. Мечетлинская, 6а; ул. Т. Янаби, 69, 71; ул. Ферина, 20/1; ул. Маяковского, 16.

В Кировском районе работы по уборке снега состоятся на ул. Менделеева, 146/2; ул. Цюрупы, 20/2, 22; ул. Коммунистическая, 75; ул. С. Кувыкина, 10; ул. С. Перовской, 22а.

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