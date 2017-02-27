Автобусные перетряски. В регионе изменится принцип работы маршрутной сети

«АиФ в Омске» не раз писал, что даже из райцентров в Омск сложно добраться, что уж говорить о жителях отдалённых посёлков….

И вот на днях на омском автовокзале презентовали новый принцип работы маршрутной сети: Омск — райцентр, райцентр — село.

Такую схему пассажироперевозок называют модным нынче словечком «хаб» — это означает, что райцентр становится пересадочным пунктом для межмуниципальных и муниципальных маршрутов.

Муромцевский меридиан.

Первой новую схему апробируют на Муромцевском направлении. Затем «хабовый» принцип планируют внедрить в Исилькуле, Шербакуле, Кормиловке, Нижней Омке, Оконешниково и Саргатке.

«Этим мы исключим дублирование маршрутов, — пояснил Сергей Желтоногов, и. о. генерального директора АО «Омскоблавтотранс». — Раньше все автобусы выходили из населённых пунктов рано утром, часов в шесть, доезжали до райцентров, причём примерно в одно и то же время с разницей 10−15 минут. Те, кому нужно было по делам остаться в райцентре, выходили. В Муромцево на проходящий транспорт подсаживали ещё пассажиров, но всё же полупустые автобусы ехали дальше в Омск. Теперь мы планируем, что из дальних деревень люди будут доезжать до райцентра, а затем пересаживаться в большой автобус и ехать в город.

НОВОВВЕДЕНИЯ УЖЕ ДЕЙСТВУЮТ В МУРОМЦЕВО.

Например, приезжают на вокзал жители деревень Окунево, Тармакла, Льнозавод к восьми утра, а их уже ждёт автобус, который довезёт до Омска. Если доберутся из Карбызы и Инцисса в Муромцево к 9.00, то смогут уехать в областной центр через полчаса, а из Мыса и Курнёво приедут к 10-ти и тут же уезжают дальше. Авторы новшества уверяют, что все всюду будут успевать, также говорят, что связь с автобусом на трассе есть и кассир может запросить у водителя, сколько желающих уехать в город он везёт.

«Сейчас мы прорабатываем схему покупки билетов на пересадочном узле, — продолжает Желтоногов. — В райцентре купить билет можно либо в кассе автовокзала, либо при посадке в автобус, следующий до города».

Все эти новшества касаются сёл и деревень, расположенных за райцентром. Если населённые пункты расположены по трассе ближе к городу, чем райцентр, там транспортная схема меняться не будет.

А на маршрутке дешевле.

Хорошо, что забеспокоились о пассажирских перевозках. Плюс и в том, что внутри поселений они станут дешевле. Сейчас стоимость одного километра составляет 2,3 руб., с помощью хаба цена снизится до 2 руб./км. Также на маршрут обещают ставить относительно комфортные — по меркам деревенских трасс — автобусы.

«На маршруты выпустим современные автобусы типа ПАЗ “Вектор” и НефАЗ, — говорит Сергей Желтоногов. — Они оборудованы дополнительной системой отопления, тахографами и удобными сиденьями с высокими спинками».

В «хабовой» схеме не хотят видеть нелегальных перевозчиков, которые не платят налоги. Однако стоимость билета у частника, который ездит до райцентра, почти на 100 руб. ниже; добраться на «газели» до Муромцево можно за три часа, автобус же будет «пилить» свыше 200 км часа четыре. И ещё, если до введения хаба житель, допустим, деревни Михайловки, что в 60 км от райцентра, мог в кассе омского автовокзала купить единый билет и ехать себе спокойно до своего дома, то сейчас ему придётся переживать, успеет ли он пересесть на свой транспорт. Вдруг в пути поломка или авария, тогда придётся ему ждать в райцентре целые сутки следующего автобуса.

Так что выиграет ли от этого пассажир, покажет время. «АиФ в Омске» будет следить за ситуацией.