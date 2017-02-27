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08:27 (мск), источник: Tengrinews

Укрепление тенге приостановилось

По итогам утренних торгов 27 февраля курс национальной валюты сложился на уровне 312,44 тенге за доллар.

Источник: Tengrinews

Курс нацвалюты по итогам утренних торгов на KASE 27 февраля сложился на уровне 312,44 тенге за доллар, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По итогам дневной сессии 24 февраля стоимость одного доллара составляла 311,49 тенге.

Первая сделка утренних торгов прошла по цене 312 тенге, она же и стала минимальной. Максимальная стоимость достигла 312,51 тенге. Объем торгов составил 61, 900 миллиона долларов при 135 сделках.

Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 310−311,5 тенге за доллар. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.55 по времени Астаны составила 56, 320 доллара за баррель.

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