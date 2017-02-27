В Красноярске насчитали 412 павильонов, которые мешают дорожному ремонту

В Красноярске прошло совещание, на котором обсудили судьбу торговых павильонов, находящихся рядом с городскими дорогами. Об этом сообщает официальный портал Красноярского края.

По словам мэра Эдхама Акбулатова, сейчас в городе работают 412 павильонов, которые находятся вблизи дорог и мешают работам. Сейчас власти решают вопрос о переносе этих объектов.

На совещании присутствовали представители бизнеса. Они пожаловались, что перенос торговых точек является очень затратным мероприятием. Для некоторых это может грозить разорением и ликвидацией дела.

«Важно, чтобы и Красноярск выглядел привлекательно, и чтобы не было нарушений в работе торговых павильонов, чтобы от потребителей не поступало никаких жалоб. Поэтому нужно найти рациональный подход к дальнейшей работе представителей торговли с соблюдением всех базовых требований нашего города», — отметил губернатор Виктор Толоконский.

В поисках компромисса Толоконский предложил участникам совещания в течение месяца подготовить предложения, которые учли бы интересы всех сторон.