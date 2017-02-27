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08:52 (мск), источник: PROUFU.ru

Уфимские коммунальщики начали борьбу с гололедицей

В последние дни в Уфе участились резкие перепады температур, в связи с чем на дорогах образовалась гололедица.

Во избежание аварий и других происшествий Администрация города начала активную борьбу с гололедицей, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уже ночью коммунальные службы начали борьбу со льдом. Этой ночью упор был сделан на обрабатывание дорог пескоразбрасывающими машинами мостов, путепроводов, перекрестков и тротуаров антигололедными материалами. Стоит отметить, что тротуары, дворы и остановки обсыпаются вручную.

В этот сезон для борьбы с гололедицей было заготовлено 55 тысяч тонн песка, около 5500 тонн соли. По линии жилищных организаций для работы в зимний период заготовлено около 6000 кубометров песка, которым обрабатываются дворы, подходы к подъездам, тротуары.

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