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08:51 (мск), источник: ИА Башинформ

В четырех районах Уфы на этой неделе временно отключат воду

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило о временном отключении воды в четырех районах башкирской столицы.

Так, 28 февраля в Октябрьском районе с 10 до 22 часов будет недоступно холодное водоснабжение на ул. Р. Зорге, 19.

В Калининском районе в этот же день без воды с 10 до 18 часов будет отключена холодная вода на ул. Коммунальная, 5, 6, 7, 8, 10; ул. Гвардейская, 40, 56/6.

С 10 до 17 часов 28 февраля без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Мушникова, 7, 9, 9/1.

2 марта в Орджоникидзевском районе с 10 до 17 часов холодное водоснабжение будет недоступно на ул. Мира 45, 45а, 45б, 47, 51.

В Советском районе с 10 до 23 часов 2 марта отключат воду по следующим адресам:

ул. Бессонова, 24, 24/1, 26, 28, 28/1; ул. Николая Дмитриева, 13, 15, 17, 19, 19/1, 21, 21/1, 21/2, 23.

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